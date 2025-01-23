嘉縣府員工當志工 年菜送暖13年不間斷

嘉義縣政府結合社會資源，連續13年舉辦「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，今天由490名縣府員工擔任志工，出動232台車將愛心年菜及紅包親送至1500戶，讓弱勢朋友都能過好年。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，今年九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄鄉大士爺廟及福添福基金會共同捐助每戶弱勢家庭1份愛心年菜與新台幣800元年節紅包。嘉邑行善團另捐助每戶600元紅包，各單位捐助計達405萬元。

贈送年菜、紅包列車出發前，縣長翁章梁頒發感謝狀給捐助單位，揮手歡送車隊深入鄉里送愛，隨後也啟程前往水上鄉，親送紅包和年菜。

翁章梁說，年菜送暖持續13年，歷年來累積捐助金額3519萬7500元，動用逾6000名志工，是非常有意義的事，透過政府、民間單位協力完成，為善最樂、為善常樂，盼嘉義縣成為彼此互助的社會。

嘉縣社會局長張翠瑤表示，志工到案家時會給予關懷及問候，過程中若發現需關懷的個案，社會局將提供協助與資源轉介。