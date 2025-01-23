嘉縣府員工當志工 年菜送暖13年不間斷
嘉義縣政府結合社會資源，連續13年舉辦「年菜送暖 溫馨我嘉」活動，今天由490名縣府員工擔任志工，出動232台車將愛心年菜及紅包親送至1500戶，讓弱勢朋友都能過好年。
嘉義縣政府發布新聞稿表示，今年九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄鄉大士爺廟及福添福基金會共同捐助每戶弱勢家庭1份愛心年菜與新台幣800元年節紅包。嘉邑行善團另捐助每戶600元紅包，各單位捐助計達405萬元。
贈送年菜、紅包列車出發前，縣長翁章梁頒發感謝狀給捐助單位，揮手歡送車隊深入鄉里送愛，隨後也啟程前往水上鄉，親送紅包和年菜。
翁章梁說，年菜送暖持續13年，歷年來累積捐助金額3519萬7500元，動用逾6000名志工，是非常有意義的事，透過政府、民間單位協力完成，為善最樂、為善常樂，盼嘉義縣成為彼此互助的社會。
嘉縣社會局長張翠瑤表示，志工到案家時會給予關懷及問候，過程中若發現需關懷的個案，社會局將提供協助與資源轉介。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言