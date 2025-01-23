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全國運動會場地進度超前 承攬商捐裝備及扶植基金給雲林2校

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
全國運動會場地工程進度超前，承攬工程的新科等公司，今天捐贈裝備及300萬元扶植基金給雲林縣2所國中小田徑隊。記記者蔡維斌／攝影
全國運動會場地工程進度超前，承攬工程的新科等公司，今天捐贈裝備及300萬元扶植基金給雲林縣2所國中小田徑隊。記記者蔡維斌／攝影

因應今年將在雲林舉辦的全國運動會，斥資15餘億元積極趕工中的「虎尾高鐵運動園區」已完工6成，承攬該工程的新科營造及佳群機電，今天捐贈全套田徑設備及3年300萬的扶植基金培育雲林在地國中、小田徑隊，由縣長張麗善代表受贈。

張麗善表示，全國運動會在雲林睽違20年，今年再度由雲林主辦，縣府動員以辦大喜事的心情辦好這場全國大賽事，將提供最好場地及設備，迎接全國選手，不僅在高鐵特定區選擇最佳用地，更邀請知名建築師吳嘉栩規畫設計並於112年底開工，由新科營造、佳群機電及致邦空調等公司聯合承攬，總經費達15.43億元，預定600工作天完成。，

縣府交通工務局長汪令堯簡報「虎尾高鐵運動園區」整體工程進度指出，因應停車需求追加6億元，興建994車位的地下停車場，且整個工程進度已達57.72%，超前7%，有信心如期如質完工，迎接這場全國運動大賽。

張麗善感謝縣府與工程團隊的用心，同時對新科及佳群公司在履約過程承諾扶植在地國中、小體育人才極表肯定，同時也捐贈整體田徑設備，包含服裝、跑鞋、背包等並捐贈3年300萬元給虎尾國中及中正國小田徑隊作為培育基金。

新科營造總經理姜偉國表示，新科營造成立40年，走過營造業大環境的起落，深知人才培育的重要性，早年台灣楊傳廣、紀政叱咜體壇，帶來風潮不亞於現今的棒球，他們負責建造田徑場，有感於企業社會責任，不但將如期如質完成工程任務，也希望與在地共好，扶植更多後進。

今天受贈儀式由張麗善代表接受，她除期待這座符合國際水準的田徑場早日完成，並也勉勵雲林選手利用好場地勤於練習，有朝一日可為家鄉爭光。

全國運動會場地工程進度超前，縣府交通工務局長汪令堯說明工程進度，指目前完工近6成，已超前約7%，有信心如期如質完工。記記者蔡維斌／攝影
全國運動會場地工程進度超前，縣府交通工務局長汪令堯說明工程進度，指目前完工近6成，已超前約7%，有信心如期如質完工。記記者蔡維斌／攝影
全國運動會場地工程進度超前，承攬工程的新科等公司，今天捐贈裝備及300萬元扶植基金給雲林縣2所國中小田徑隊。記記者蔡維斌／攝影
全國運動會場地工程進度超前，承攬工程的新科等公司，今天捐贈裝備及300萬元扶植基金給雲林縣2所國中小田徑隊。記記者蔡維斌／攝影
全國運動會場地的虎尾高鐵運動園區工程進度超前，目前完工近6成，已超前約7%，縣府期能如期如質完工。記記者蔡維斌／翻攝
全國運動會場地的虎尾高鐵運動園區工程進度超前，目前完工近6成，已超前約7%，縣府期能如期如質完工。記記者蔡維斌／翻攝

張麗善 運動 雲林

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