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就愛玩諧音哏！台南隆田「邸灣島」展現工藝新舊融合

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
隆田Cha Cha文化資產教育園區以趣味的台語諧音哏「邸灣島（在我家）」，將宮廟彩繪、刺繡、剪黏等14位台南傳統工藝師的作品，融入當代居家環境重新詮釋，打破民眾對傳統工藝的印象。記者萬于甄／攝影
隆田Cha Cha文化資產教育園區以趣味的台語諧音哏「邸灣島（在我家）」，將宮廟彩繪、刺繡、剪黏等14位台南傳統工藝師的作品，融入當代居家環境重新詮釋，打破民眾對傳統工藝的印象。記者萬于甄／攝影

為迎接2025農曆春節，隆田Cha Cha文化資產教育園區以趣味的台語諧音哏「邸灣島（在我家）」，將宮廟彩繪、刺繡、剪黏等14位台南傳統工藝師的作品，融入當代居家環境重新詮釋，打破民眾對傳統工藝的印象，今由市長黃偉哲與工藝師們一起揭開序幕。

黃偉哲表示，該展覽將工藝作品融入日常生活，讓民眾在觀賞時更能特別觸動心弦，同時把大師與後起之秀的作品共同聯展，也象徵新舊交融的工藝文化傳承，歡迎師生、親子可趁春節假期到隆田教育園區走春，欣賞台南傳統文化。

文化局代理局長林韋旭也說，「邸灣島」特展呈現傳統工藝的精湛技藝和文化價值，透過不同世代工藝師的作品對話，重新定義「家」的概念；工藝不僅是一種創作，更是一種生活態度，提醒觀眾家居空間不僅是功能性的存在，更可以是充滿情感、文化與傳承的場域。

隆田Cha Cha文化資產教育園區「邸灣島」特展，邀集包含潘岳雄、陳三火、劉進文、方啟文、王壬煇及林婕瑀等知名工藝師的作品；起之秀工藝職人則有黃雉原、蔡濰任、吳穎欣、王思閔、許瀞文、林秉賢、林英傑、楊鈞等，共14位工藝師，展現台南工藝創新與傳承意涵。

剪黏大師陳三火則提到，此次特展原本呈現的1件馬兒的剪黏作品，因21日凌晨的強震而震碎，好在還能夠修復，展區則臨時換上兔的作品呈現。陳三火「以摃代剪」的技藝手法，不僅讓作品更能栩栩如生呈現，也相當靈活別緻。

隆田Cha Cha園區表示，「邸灣島」特展自24日起至2月17日，春節營業期間每天也安排不同節目，包括絹印、捏麵人、糖葫蘆、榻榻米杯墊、竹編等DIY活動，大年初一至初五還有夢幻泡泡秀、小丑氣球表演等豐富內容，歡迎民眾春節搭火車到園區走春賞工藝。

彩繪匠師潘岳雄以「孝」字畫卷軸展出。記者萬于甄／攝影
彩繪匠師潘岳雄以「孝」字畫卷軸展出。記者萬于甄／攝影
隆田Cha Cha文化資產教育園區以趣味的台語諧音哏「邸灣島（在我家）」，將宮廟彩繪、刺繡、剪黏等14位台南傳統工藝師的作品，融入當代居家環境重新詮釋，也期盼年輕世代透過觀展能對傳統文化產生興趣。記者萬于甄／攝影
隆田Cha Cha文化資產教育園區以趣味的台語諧音哏「邸灣島（在我家）」，將宮廟彩繪、刺繡、剪黏等14位台南傳統工藝師的作品，融入當代居家環境重新詮釋，也期盼年輕世代透過觀展能對傳統文化產生興趣。記者萬于甄／攝影
剪黏大師陳三火「以摃代剪」的技藝手法，不僅讓作品更能栩栩如生呈現，也相當靈活別緻。記者萬于甄／攝影
剪黏大師陳三火「以摃代剪」的技藝手法，不僅讓作品更能栩栩如生呈現，也相當靈活別緻。記者萬于甄／攝影

台南 文化資產 春節 黃偉哲

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