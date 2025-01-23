「舊鞋救命募集」台南52噸送肯亞 民眾敲碗今年將續辦

台南市環保局去年舉辦「舊鞋救命募集活動」獲得廣大迴響，募到52噸的包包、衣服與鞋子，遠超過預期的量，舊鞋救命國際基督關懷協會再增加貨櫃量分批送往肯亞，今年募集活動預計在3月28日至30日，環保局呼籲可再使用的舊鞋、舊衣及舊包不要丟。

南市環保局去年攜手舊鞋救命國際基督關懷協會，舉辦舊鞋救命募集活動，把可用物資送非洲肯亞，統計3天共募到鞋子約16噸(2萬7000雙）、包包約7噸（1萬2000個）、衣服約29噸（13萬5000件），台南人的熱情與愛心震撼社會，今年續辦這項活動。

市長黃偉哲表示，環保局去年在安億停車場舉辦的「舊鞋救命募集活動」深受市民支持，滿載愛心物資的貨櫃已抵達非洲肯亞，物資分送到赤貧家庭，貨櫃則將改建為學校的儲物空間，存放書籍、農具，展現資源循環與愛心的雙重意義。由於反映太熱烈，許多民眾都敲碗期待再辦，今年預計3月28日至30日舉行，因此，年前大掃除時清出堪用的舊衣、舊鞋及舊包可別急著丟。

環保局長許仁澤也提醒，市民在農曆年前整理家中時，如發現堪用或全新的物品但自己不再需要，切勿丟棄。除了捐贈「舊鞋救命活動」，也可參與藏金閣1館每月第4周星期六舉行的二手免廢市集，下一場次將於2月1日開放攤主報名，詳情請關注藏金閣粉絲專頁。活動以物易物或金幣兌換模式，取代現金交易，讓閒置物品獲得新生命，進一步推動資源循環再利用。

環保局強調，舊鞋與舊包雖非公告回收項目，但為避免資源浪費，二度與舊鞋救命國際基督關懷協會合作，歡迎市民捐出堪用的舊鞋、舊衣與舊包。捐贈前務必檢查物品是否完好，並簡易清潔，確認無異味後再捐出；若物品已破損，請交由垃圾車妥善處理。募集活動詳細資訊，預計於農曆年後公告，請持續關注環保局官方網站及粉絲專頁。