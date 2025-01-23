嘉義大埔地震影響 「這5鄉鎮區」提升土石流災害警戒
嘉義縣21日凌晨發生規模6.4、最大震度6弱地震後，因山區土石鬆動，容易爆發土石流坍方，農村水保署將嘉義縣大埔鄉、台南市楠西區、南化區、東山區、高雄市那瑪夏區土石流警戒基準值緊急調降50至100毫米嚴格監控，避免發生二次災害。
農村水保署表示，這次列管的3縣市5鄉鎮區域，都是嘉義大埔地震時，震度達5強以上地區，地震後山區土石鬆動，如遭受降雨影響，致災風險將大為提高，同時也啟動衛星影像蒐集，利用衛星影像判釋新生崩塌地，找出災害風險提升地區，目前監測的大規模崩塌潛勢區尚無顯著位移，將持續進行監控。
農村水保署提醒，受大埔地震影響，請民眾於降雨期間提高警覺加強戒備，及早檢視居家周邊擋土牆及排水溝設施，嚴防強降雨可能帶來的災害。
針對土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區居民應配合地方政府，必要時儘早疏散至安全避難處所。農村水保署在應變期間將依據氣象署定量降水預報，在農水署土石流及大規模崩塌防災資訊網首頁(https://246.ardswc.gov.tw/)提供未來24小時紅黃警戒推估，強化地方政府提前規劃疏散避難，民眾如發現災情，請撥打農村水保署通報電話0800-246-246(土石流-土石流)通報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言