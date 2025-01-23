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嘉義大埔地震影響 「這5鄉鎮區」提升土石流災害警戒

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台南市玉井一處大樓，地震後出現梁柱爆裂，南市府工務局漏夜趕工進行鋼構加固作業。圖／本報資料照片
台南市玉井一處大樓，地震後出現梁柱爆裂，南市府工務局漏夜趕工進行鋼構加固作業。圖／本報資料照片

嘉義縣21日凌晨發生規模6.4、最大震度6弱地震後，因山區土石鬆動，容易爆發土石流坍方，農村水保署將嘉義縣大埔鄉、台南市楠西區、南化區、東山區、高雄市那瑪夏區土石流警戒基準值緊急調降50至100毫米嚴格監控，避免發生二次災害。

農村水保署表示，這次列管的3縣市5鄉鎮區域，都是嘉義大埔地震時，震度達5強以上地區，地震後山區土石鬆動，如遭受降雨影響，致災風險將大為提高，同時也啟動衛星影像蒐集，利用衛星影像判釋新生崩塌地，找出災害風險提升地區，目前監測的大規模崩塌潛勢區尚無顯著位移，將持續進行監控。

農村水保署提醒，受大埔地震影響，請民眾於降雨期間提高警覺加強戒備，及早檢視居家周邊擋土牆及排水溝設施，嚴防強降雨可能帶來的災害。

針對土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區居民應配合地方政府，必要時儘早疏散至安全避難處所。農村水保署在應變期間將依據氣象署定量降水預報，在農水署土石流及大規模崩塌防災資訊網首頁(https://246.ardswc.gov.tw/)提供未來24小時紅黃警戒推估，強化地方政府提前規劃疏散避難，民眾如發現災情，請撥打農村水保署通報電話0800-246-246(土石流-土石流)通報。

0121嘉義地震 土石流 崩塌

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