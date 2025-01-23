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嘉義6.4地震 台南震災補助受傷民眾最高50萬元

中央社／ 台南23日電

嘉義21日凌晨發生規模6.4地震，台南災區涵蓋楠西區、玉井區及東山區等，市長黃偉哲今天在臉書宣布受理震災補助，比照0206地震，依受傷程度發給每人最高50萬元慰問金。

黃偉哲今天在臉書（Facebook）指出，地震後，市府啟動應變機制，迅速慰問，照顧安置，重建家園，加速處理震災補助，全力在農曆春節前發放入帳。

黃偉哲表示，土木技師公會與結構工程技師公會已協助鑑定房屋安全，張貼紅單要求不得繼續居住並簽立切結書者，每人發給新台幣2萬元，最高5口，每戶最高發給10萬元受災戶慰問金；張貼黃單家戶每人發給4000元，最高5口，每戶最高2萬元。

市府也對地震受傷民眾提供補助慰問，將比照0206震災，依受傷程度發給每人3萬至50萬元受傷慰問金，讓傷者獲得醫療費用協助。

此外，市府於農曆春節後將對楠西市場攤商因無法營業造成收入短缺者補助地震營業收入慰助費，每月2萬5000元營業慰助費，發放2個月。

市府更全力協助確認房屋安全，後續評估損壞建築物進行修復最高補助200萬元，拆除補助最高補助300萬元，以協助民眾早日重建家園。

0121嘉義地震 台南 房屋 黃偉哲

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