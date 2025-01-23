影／嘉市大福興宮月老祖廟循古禮搭閣樓拋繡球招親 已逾300人報名

嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會，廟方將循古禮搭3公尺閣樓辦拋繡球，目前逾300名未婚男女報名，報名2月7日下午5時截止。

少子化，嘉市結婚及生育率低，大福興宮辦多年拋繡球招親，祈求月老促成良緣，廟方定2月9日（農曆正月12日）上午9時30分，在月老祖廟前廣場，舉辦古式拋繡球招親大會「拋出幸福抓住真愛」，年滿22歲至45歲未婚男女，有正當職業無不良嗜好，限網路報名 (上傳照片)全額免費，報名到2月7日下午5時截止。

大福興宮總幹事蔡坤章說，今年拋繡球在廟外搭3公尺高的閣樓，由報名女生上樓拋繡球，台下男子接球，與去年出動吊車升空拋繡球不同，男生報名符合資格獲贈姻緣線1條、女性獲贈庫洛米保暖杯1個，目前有各縣市優秀未婚男女青年逾300人報名。

另，前年到嘉市轟動全台「粉紅超跑」白沙屯媽祖神轎，應大福興宮月老祖廟邀請，25日至2月12日（元宵節）來嘉市與信眾過年。曾東本歡迎信眾躦神轎，廟方將提供壓轎金，保祐信眾全家平安健康、財運滾滾。

新春期間25日上午8時起，到2月2日中午12時舉辦「擲筊杯比賽」，只要添香油錢或點姻緣燈、發財燈、太歲燈、光明燈，保祐家人還可參加擲筊杯，2月2日下午3時頒獎，第1名黃金2錢、第2名黃金1錢、第5至10名每人液晶電視1台、第11至20名好運鑄鐵茶壼1個。