快訊

是你嗎？9、10月高額中獎發票15張未領 財部籲中獎人快來

0050調低費用率！現階段…經理費0.32降至0.10％、保管費0.035變為0.030％

影／嘉市大福興宮月老祖廟循古禮搭閣樓拋繡球招親 已逾300人報名

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影

嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會，廟方將循古禮搭3公尺閣樓辦拋繡球，目前逾300名未婚男女報名，報名2月7日下午5時截止。

少子化，嘉市結婚及生育率低，大福興宮辦多年拋繡球招親，祈求月老促成良緣，廟方定2月9日（農曆正月12日）上午9時30分，在月老祖廟前廣場，舉辦古式拋繡球招親大會「拋出幸福抓住真愛」，年滿22歲至45歲未婚男女，有正當職業無不良嗜好，限網路報名 (上傳照片)全額免費，報名到2月7日下午5時截止。

大福興宮總幹事蔡坤章說，今年拋繡球在廟外搭3公尺高的閣樓，由報名女生上樓拋繡球，台下男子接球，與去年出動吊車升空拋繡球不同，男生報名符合資格獲贈姻緣線1條、女性獲贈庫洛米保暖杯1個，目前有各縣市優秀未婚男女青年逾300人報名。

另，前年到嘉市轟動全台「粉紅超跑」白沙屯媽祖神轎，應大福興宮月老祖廟邀請，25日至2月12日（元宵節）來嘉市與信眾過年。曾東本歡迎信眾躦神轎，廟方將提供壓轎金，保祐信眾全家平安健康、財運滾滾。

新春期間25日上午8時起，到2月2日中午12時舉辦「擲筊杯比賽」，只要添香油錢或點姻緣燈、發財燈、太歲燈、光明燈，保祐家人還可參加擲筊杯，2月2日下午3時頒獎，第1名黃金2錢、第2名黃金1錢、第5至10名每人液晶電視1台、第11至20名好運鑄鐵茶壼1個。

2名報名拋繡球活動9年級生女子，分別穿傳統新郎、新娘服出席宣傳，她們說，拋繡球有趣，希望找到人生的另一半；林瑞彥由民政處長林家緯、議員張秀華、陳家平等來賓陪同，先後持香祭拜福德正神、月老神尊，致敬「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎」。

嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影
嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動：「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上午副市長林瑞彥與大福興宮主委曾東本及來賓參加宣傳記者會。記者魯永明／攝影

月老 白沙屯媽祖 神轎

延伸閱讀

嘉市世賢國小廁所有故事 搖身變校園藝術地標

嘉義縣大埔凌晨地震規模6.4 嘉市工廠火警

嘉義凌晨地震 嘉市零星災情 餘震搖到不敢睡

嘉義縣大埔凌晨地震規模6.4 嘉市大樓牆壁傳龜裂

相關新聞

嘉義大埔地震影響 「這5鄉鎮區」提升土石流災害警戒

嘉義縣21日凌晨發生規模6.4、最大震度6弱地震後，因山區土石鬆動，容易爆發土石流坍方，農村水保署將嘉義縣大埔鄉、台南市...

影／嘉義縣東石鄉擬新建養雞場 村民拉白布條激動抗議

嘉義縣東石鄉港口村一處農地擬新建大型養雞場，港口村長丁振館今天率眾到新建養雞場場址抗議，鄰近鰲鼓村、溪下村、頂揖村等村長...

就愛玩諧音哏！台南隆田「邸灣島」展現工藝新舊融合

為迎接2025農曆春節，隆田Cha Cha文化資產教育園區以趣味的台語諧音哏「邸灣島（在我家）」，將宮廟彩繪、刺繡、剪黏...

「舊鞋救命募集」台南52噸送肯亞 民眾敲碗今年將續辦

台南市環保局去年舉辦「舊鞋救命募集活動」獲得廣大迴響，募到52噸的包包、衣服與鞋子，遠超過預期的量，舊鞋救命國際基督關懷...

影／嘉市大福興宮月老祖廟循古禮搭閣樓拋繡球招親 已逾300人報名

嘉市嘉邑崎頂大福興宮月老祖廟，推出春節系列活動「古式拋繡球招親大會」、「粉紅超跑白沙屯媽祖神轎進駐」、「擲筊杯比賽」，上...

春節連假9天 台南市啟動「市政不打烊」提供服務看過來

農曆春節將於1月25日至2月2日迎來9天連假，台南市政府宣布啟動「市政不打烊」計畫，涵蓋民生服務、治安維護、公共安全、醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。