春節連假9天 台南市啟動「市政不打烊」提供服務看過來

農曆春節將於1月25日至2月2日迎來9天連假，台南市政府宣布啟動「市政不打烊」計畫，涵蓋民生服務、治安維護、公共安全、醫療健康及交通疏運等多項面向，以確保市民及遊客在春節期間的安心與便利。市長黃偉哲表示，感謝所有市政團隊在假期期間的輪值付出，將全力以赴提供「不打烊、不打折」的服務。

24小時熱線服務

台南1999市民服務專線春節期間全天候運作，提供垃圾清運、交通疏運、觀光活動等資訊查詢服務，外縣市民眾則可撥打06-3001009。此外，市府設有「1999台南市民服務平台」（網址：https://1999.tainan.gov.tw/#/），供民眾進行公共設施緊急通報，市府將迅速派員處理。

垃圾清運與環境維護

為方便市民春節期間的垃圾清運需求，台南市清潔隊將於1月28日（除夕）加班至傍晚6時提前完成垃圾收運，1月29日至31日（初一至初三）暫停收運，2月1日（初四）恢復正常運作，並於重點區域增加清運班次。此外，工務局將提供24小時通報專線（06-215-5555），確保道路平整、公園整潔及交通維管設施完善。

交通疏運與停車服務

春節期間，台南市59處委託民營停車場全年正常營運，其餘公有停車格位於1月28日至31日暫停收費，拖吊場與保管場則配合警察局24小時服務。大台南公車依春節班表運行，除夕當日晚間7點後部分路線停駛，但服務高鐵站的路線則維持運行。更多公車資訊可查詢交通局官網或相關APP。

醫療健康服務

春節期間，市府投入360萬元支持基層診所開設門診服務，提供272診次的醫療服務與115個藥局服務時段。市府同時在10家醫院設立傳染病特別門診，並安排疫苗接種門診，相關資訊可至衛生局官網查詢。

治安與消防服務

警察局與消防局春節期間維持24小時待命，提供居家安全巡邏、協助遺失人口返家、交通指揮以及緊急救護等服務。民眾如需協助，可撥打110或119，也可直接前往派出所或消防分隊求助。

戶政與民生服務

春節假期期間，市府戶政事務所調整服務時段，1月24日（周五）延長服務至晚間7點，方便民眾處理戶政事宜。此外，考量部分民眾無法自行照顧長者及身障者，春節期間的長照需求，社會局已協助完成311個特約服務單位的預約，並承擔臨時服務的額外費用。

線上祭拜與納骨塔服務

台南市各公立納骨塔於春節期間正常開放，並提供「台南市政府線上祭拜追思平台」，讓民眾亦能透過線上方式追思祖先。

蜂蛇處理與緊急服務

春節期間如遇蜂蛇侵擾，民眾可撥打專線（0965-565-980或1999）尋求協助，市府將派遣專業人員處理，避免民眾自行應對導致意外發生。

學校輪值與教育應變

台南市教育局已建立春節輪值機制，確保校園及學生遇緊急事件時能迅速處理。此外，市府提醒市民春節期間使用水、電及天然氣時務必注意安全，相關緊急服務專線包括台電1911、台水1910及天然氣公司服務專線。

黃偉哲市長強調，春節連假是闔家團圓的重要時刻，市府團隊將全力以赴，讓民眾與遊客度過一個平安、愉快的新年。