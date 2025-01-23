地震未影響！台南楠西梅嶺風景區 春節啟動免費接駁車

位在台南市楠西區的梅嶺風景區，是知名走春景點，0121嘉義大埔地震重創楠西，幸好山區影響小，因應農曆春節連假上山車潮，台南市交通局啟動「春節接駁車」，民眾自行開車可停放在台3線旁「芒果農創玫瑰綠柏園」再搭車上山。

市府觀旅局表示，嘉義大埔地震後，位在楠西區的梅嶺風景區和龜丹溫泉都未傳出災情，適逢春節連假，很適合安排全家外出走春，梅嶺梅花雖已到尾聲，山上空氣清新，有多條步道沿途各種花朵盛開，平日就有很多山友來爬山健行。

交通局表示，欲搭乘接駁車的民眾，依照引導前往「綠柏園」停放，再搭乘免費接駁車上山。接駁車於從1月25日至2月2日(1月27日及28兩日不營運)，行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9時開始運行，末班車下山為下午16時，每20至30分鐘1班次，且依人潮機動加班，歡迎民眾多加利用；

交通局也呼籲民眾多使用大台南公車，可從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘台灣好行梅嶺線前往梅嶺地區，請在玉井站轉搭台灣好行梅嶺線上山，假日往返18班次，以疏運人潮。

交通局局長王銘德表示，梅嶺風景區山上約有300席停車位，自行開車的朋友請配合警察局交通管制引導，並多加留意警廣或沿線管制公告，

王銘德說，除梅嶺賞梅接駁車外，台南市特定春遊熱區也規畫免費停車接駁車，包括安平老街3線免費接駁車，鹽水月津港燈節接駁車(新營太子宮至橋南老街)、龍崎空山祭接駁車(文衡殿至龍崎國小)，上述景區亦可搭乘市區公車前往，月津港燈節可搭乘棕幹線公車、龍崎空山祭可搭乘紅幹線公車，歡迎民眾多加利用並注意公告資訊。

公共運輸處表示，春節期間持市民卡可免費搭乘市區公車（0~98、901、902路；但33、61及高鐵快捷公車除外）、及雙層巴士24小時99元，另持一般電子票證搭乘台灣好行33、61、98、菱波官田線、梅嶺線及東山咖啡線均享半價優惠，歡迎民眾來府城搭乘「大台南公車」走春。「大台南公車」春節期間行駛方式有任何疑問，可撥公車語音查詢電話：(06)299-8484詢問或參閱大台南公車網站（https://2384.tainan.gov.tw）查詢。