春節有好康！台江處金蛇送福來 刺繡春牛香包超可愛

國家公園署台江國家公園管理處迎接新春系，推出第2場好康活動，2月8日周六上午8點30分至11點30分，於正統鹿耳門聖母廟佛祖殿前廣場舉行，邀請民眾深入認識台江國家公園，憑問卷兌換價值250元紀念品，限量700份。

台江處表示，此紀念品延續去年深受喜愛的刺繡春牛香包，今年有了更可愛造型，搭配乙巳年年干、年支與立春日日干、日支的五行顏色呈現，牛頭、脛、蹄為青色，牛身為紅色，牛角、耳、尾為黑色，並於牛身上繡有今年宣導主體欖李。透過具有迎來好運與豐收象徵的春牛，結合盛開的欖李花，祝福民眾蛇(時)來運轉、順利興隆。

台江處歡迎民眾到聖母廟走春摸春牛，也把迷你春牛帶回家，限量700份，可於填寫春聯問卷後兌換，每人限領1份，送完為止。

為確保兌領活動的公平性，現場不接受以物品代替排隊，請依現場工作人員指示，排隊領取春聯問卷，兌換春牛香包後可攜回春聯部分張貼。現場也安排了台江國家公園宣導展示和造型氣球贈送，氣球由專業老師現場為民眾製作，同樣每人限領1個，時間為上午10點30分至11點30分。

若是無法參加活動的民眾，可於2月9日至台江國家公園遊客中心紀念品商店「來趣台江」購買，限量40組，每人限購1組，每組售價250元。