交趾陶大師呂勝南封刀之作 九華山地藏庵昭忠祠諸羅城忠義故事傳世

71歲嘉義市國家薪傳獎得主、交趾陶大師呂勝南，帶兒子呂皇澄與工作團隊，接受九華山地藏庵委託，創作封刀之作昭忠祠「藝術陶壁」，述說清朝3大民變之一諸羅（清嘉義地名）圍城「戴潮春事件」，義民誓死護城護民忠義故事，費時4年，日前將交趾陶藝品鑲嵌安裝昭忠祠門簷，將先民忠義故事傳後世千秋。

今年逢諸羅建城321周年，市府舉辦系列活動慶祝，昭忠祠藝術陶壁完成，文史意義重大，九華山地藏庵董事長、國策顧問黃俊森說，廟方將配合春秋祭典，過年後春祭舉辦謝土儀式 秋祭舉行隆重祭典，廟方重新設計完成昭忠祠新外觀，內部古蹟祠堂都未更動，有如「新廟包古蹟」。

地藏庵廟前右側「昭忠祠」1866年創建，奉祀清同治年間戴潮春事件死難義士266名靈骨、靈位，日治昭和11年廢廟，靈骨移至彌陀寺旁，與林爽文之役「十九公」、道光13年張丙之役「五百三公」靈，合祀義民塔，1971年地藏庵改建7層蓮花寶殿，將原廟建材移建於此奉祀，廟方將諸羅城義民守城忠義故事傳後世，委託呂勝南創作藝術陶壁，書法大師饒嘉博題字。

「創作陶壁讓我精疲力盡！考據史實花很長時間」，呂勝南說，長、寬各近3公尺陶壁，是他創作最大陶壁，呈現160多年前戴潮春事件至今4個不同階段史實故事，陶偶除呈現戴潮春帶部屬攻城，還有義民驚恐神情，人物等造型陶土捏塑放置高溫1100度窯爐燒3天，退燒3天再上寶石釉燒3天，費時費工，原擬2年完工再延2年。