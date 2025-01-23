祖孫托育補助 雲縣元月起不續辦

雲林9年前首辦「未滿2歲祖孫托育補助」，民眾發現今年迄今不見補助入帳，縣長張麗善說，此為麥寮汽電公司促協金支持，非法定社福，款項已用罄，也考量與中央補助重疊，才決定本月起不續辦；不過議員喊話，希望別取消補助。

雲縣過去公共托育資源較缺乏，在地多數由祖父母帶孫，縣府2016年開辦祖孫托育補助，每月金額2千至5千元不等，並搭配祖父母完訓專業托育課程，學習最新及專業育兒知識，社會處統計，2024年累計核撥1973萬1000元，受益1113人。

縣長張麗善說，祖孫托育補助一直都是縣府自行籌措財源，是雲林獨有的社會福利，因中央托育補助提高，且鼓勵家長使用公共化托育，考量補助重疊及政策方向，改與全國一致，由中央來給付。縣府社會處長林文志解釋，此補助透過麥電促協金支持，未排擠其他社福預算，仍不符財政紀律，每年都被中央主計單位檢討，因財源用罄、祖孫托育補助也完成階段性任務，去年有公告不續辦。

麥寮湯姓婦人表示，孫女即將出生，已協調要由她照顧，得知補助取消很可惜。

縣議員蔡永富認為，財劃法修正案已通過，未來地方財源較充裕，不解怎麼會在這時取消補助，讓不少阿公、阿嬤失望，縣府應更照顧縣民才對；林文志回應，新財劃法尚未上路，中央也已提高托育補助，依法不能重覆補助。