嘉義新港奉天宮媽祖節 2月6日起駕遶境

嘉義縣新港奉天宮「國際媽祖文化節」2月6日登場，為期7天6夜繞行雲嘉地區5鄉鎮72間宮廟，廟方昨為媽祖舉辦洗塵與赦香條儀式，指出今年恰逢恢復18庄遶境50周年盛大舉辦，重現傳統古香路遶境盛況，預計吸引上萬人參加。

據規畫，首日農曆正月初9、2月6日，媽祖起駕至柴林福玄宮駐駕，後續每一天陸續駐駕在元長鰲峯宮、後溝聖平宮、南港水仙宮、溪北六興宮，2月11日將回鑾奉天宮安營，隔天在新港街面遶境。

廟方表示，2月6日早上8點起駕出發，將繞行溪口鄉、元長鄉、民雄鄉、北港鎮、新港鄉5鄉鎮40村里共72間宮廟，2月12日舉行新港奉天宮街面遶境，全台友宮齊聚新港贊境；由於估計會有上萬人參與，恐怕影響交通，廟方表示，不會特別管制交通，一般紅綠燈正常行駛。

廟方昨進行遶境前依古制為媽祖洗塵梳妝，今年聘國內知名紙藝大師蔡承哲，宥弘繡彩行劉俊男、劉恩佑、羅春娥、彭景聖4名師傅，為媽祖打造手工全蔥媽祖神袍、手工神帽；董事長何達煌張貼香條為遶境揭開序幕，告知各村莊及遶境路線信徒們，媽祖正月初9至15日期間將行經此地，香條也代表著天上聖母所布及於境內所有兵將，在天上聖母遶境行經之前，交由兵將看顧沿途信眾平安及村莊安寧。

廟方解釋，香條張貼方式藏有秘密，不同貼法蘊含不同意思，香條以「直立」方式張貼之處，代表媽祖將停駕或駐駕之地；若以「斜向」張貼則表示神轎將路過此地，且斜向為神轎所行經方向，可視香條張貼方向沿遶境路線前進。