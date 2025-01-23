台南歸仁某私幼虐童案擴大 停招1年

台南市歸仁區某私立幼兒園上月傳出幼童遭虐，民代與家長昨再控訴另一班9童也受害，呼籲訂兒少自治條例，並規定幼兒園須裝設監視器。鄰近高雄市對幼兒園加裝監視器意見不一，目前雖未強制公私立幼兒園加裝，不過全市212家公幼，公共空間裝設率達100％，教室安裝率也達58％。

台南市教育局表示，歸仁區涉虐童的私立幼兒園所已裁處停招1年，負責人處最高6萬元罰鍰，日後若再犯，不排除停辦、甚至廢止設立許可，全案也主動移請司法單位偵辦。

台南市議員林燕祝上月揭發歸仁區某私幼虐童，其中1班26名小朋友有18人遭虐，昨續公布畫面，指控另一班24人也有9人受虐，家長當場哭訴「難以接受孩子被打」；林燕祝批，孩子不吃飯，老師可以通知家長，卻肆無忌憚打孩子，這是怎樣的教育現場？要求訂定自治條例並規定幼兒園裝設監視器，且不定期抽檢。

教育局解釋，去年底接獲陳情即成立調查小組，承辦員並主動發現另個3歲小班也疑有不當管教行為，共調查兩案，且已調取2周監視畫面保全證據。目前受害幼生高達18名，20日開委員會認定吳姓教保員有多次不當管教行為，情節重大，決議終身不得擔任教保人員，裁罰40萬元，王姓教保員消極不作為，亦有不當管教行為，裁罰4萬元；目前也與警局婦幼隊緊密連繫，讓家長決定是否要另提民、刑事告訴。

台南市府副秘書長殷世熙說，除要求幼兒園依規定裝設監視器，落實抽查外，也會推動訂定幼兒園自治條例，守護孩子安全。市府法制處長楊璿圓指5年前林議員就提過訂定兒少自治條例，因有其他意見未持續進行，但未來會持續推動。

高雄不少家長也希望幼兒園能夠全面安裝監視器，但正反意見不一。高市議員邱于軒說，有時光看影片無法了解全貌，卻有侵犯老師與工作人員隱私之虞，現在幼教師很難找，決策要更加謹慎。陳姓幼教老師則表示，加裝監視器恐降低親師間信任度，反而讓師生關係變得緊張。