聽新聞
0:00 / 0:00

台南歸仁某私幼虐童案擴大 停招1年

聯合報／ 記者鄭惠仁徐白櫻／連線報導
台南市議員林燕祝（左）昨指控歸仁區某幼兒園又有另個班級教保員涉虐童，家長也出面表達不滿。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員林燕祝（左）昨指控歸仁區某幼兒園又有另個班級教保員涉虐童，家長也出面表達不滿。記者鄭惠仁／攝影

台南市歸仁區某私立幼兒園上月傳出幼童遭虐，民代與家長昨再控訴另一班9童也受害，呼籲訂兒少自治條例，並規定幼兒園須裝設監視器。鄰近高雄市對幼兒園加裝監視器意見不一，目前雖未強制公私立幼兒園加裝，不過全市212家公幼，公共空間裝設率達100％，教室安裝率也達58％。

台南市教育局表示，歸仁區涉虐童的私立幼兒園所已裁處停招1年，負責人處最高6萬元罰鍰，日後若再犯，不排除停辦、甚至廢止設立許可，全案也主動移請司法單位偵辦。

台南市議員林燕祝上月揭發歸仁區某私幼虐童，其中1班26名小朋友有18人遭虐，昨續公布畫面，指控另一班24人也有9人受虐，家長當場哭訴「難以接受孩子被打」；林燕祝批，孩子不吃飯，老師可以通知家長，卻肆無忌憚打孩子，這是怎樣的教育現場？要求訂定自治條例並規定幼兒園裝設監視器，且不定期抽檢。

教育局解釋，去年底接獲陳情即成立調查小組，承辦員並主動發現另個3歲小班也疑有不當管教行為，共調查兩案，且已調取2周監視畫面保全證據。目前受害幼生高達18名，20日開委員會認定吳姓教保員有多次不當管教行為，情節重大，決議終身不得擔任教保人員，裁罰40萬元，王姓教保員消極不作為，亦有不當管教行為，裁罰4萬元；目前也與警局婦幼隊緊密連繫，讓家長決定是否要另提民、刑事告訴。

台南市府副秘書長殷世熙說，除要求幼兒園依規定裝設監視器，落實抽查外，也會推動訂定幼兒園自治條例，守護孩子安全。市府法制處長楊璿圓指5年前林議員就提過訂定兒少自治條例，因有其他意見未持續進行，但未來會持續推動。

高雄不少家長也希望幼兒園能夠全面安裝監視器，但正反意見不一。高市議員邱于軒說，有時光看影片無法了解全貌，卻有侵犯老師與工作人員隱私之虞，現在幼教師很難找，決策要更加謹慎。陳姓幼教老師則表示，加裝監視器恐降低親師間信任度，反而讓師生關係變得緊張。

台南 幼兒園 監視器

延伸閱讀

台南市某幼兒園虐童 涉案者終身不得擔任教保員

台南某私幼傳暴力管教 連2班27童遭巴頭、打背 教局：停招1年

嘉義6.4強震「白色地光狂冒」…異象畫面曝光 阿里山監視器全都錄

台南傳幼兒園孩童集體被拳打腳踢摔地板 園方喊冤

相關新聞

台南歸仁某私幼虐童案擴大 停招1年

台南市歸仁區某私立幼兒園上月傳出幼童遭虐，民代與家長昨再控訴另一班9童也受害，呼籲訂兒少自治條例，並規定幼兒園須裝設監視...

嘉義新港奉天宮媽祖節 2月6日起駕遶境

嘉義縣新港奉天宮「國際媽祖文化節」2月6日登場，為期7天6夜繞行雲嘉地區5鄉鎮72間宮廟，廟方昨為媽祖舉辦洗塵與赦香條儀...

祖孫托育補助 雲縣元月起不續辦

雲林9年前首辦「未滿2歲祖孫托育補助」，民眾發現今年迄今不見補助入帳，縣長張麗善說，此為麥寮汽電公司促協金支持，非法定社...

台南安平開台天后宮啟動重修 以種福田來認養植福

台南安平開台天后宮因建築老舊，廟內外建築雕作有破損、廟內多處逢雨漏水、牆壁滲水、文物受潮毀壞等問題，亟需整建修復，預估整...

棒球村最後一塊拼圖 台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場竣工

眾所矚目的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程提前於今年1月竣工，順利完成棒球村最後一塊拼圖，並將成為全臺灣最大規模室外棒球基地，未來將提供各級國家棒球隊及國際球團移地最佳訓練基地，延續中華隊在世界12

嘉市春聯「花開富貴」 珠光寶氣開運小紅包

嘉義市政府今年邀請知名插畫家SMART莊信棠以及書法家、市府前地政處長饒嘉博揮毫題字「花開富貴」春聯分送家戶。今年蛇年限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。