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台南安平開台天后宮啟動重修 以種福田來認養植福

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平開台天后宮啟動重修，以種福田讓民眾認養植福，記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮啟動重修，以種福田讓民眾認養植福，記者鄭惠仁／攝影

台南安平開台天后宮建築老舊，廟內外建築雕作有破損、廟內多處逢雨漏水、牆壁滲水、文物受潮毀壞等問題，亟需整建修復，預估整建經費1億6千萬。廟方今說明，不以傳統式的以瓦片、磚塊讓信眾認購，改以種福田來讓民眾認養植福。

安平開台天后宮表示，該廟於1668年明鄭時期建廟，當時以官廟地位受祀，為台灣唯一現存的明朝官祀媽祖廟。民國50餘年遷建現址，建築已60餘年，廟內有多處破損等，為此成立「重修委員會」，由現任廟方主委盧友禮擔任重修主任委員。

盧友禮表示，「福田」分6大類，即健康、智慧、事業、財富、家庭與平安等，並以綠、紫、藍、金黃、粉紅、紅等6種顏色來區分，並製作項鍊墜子，墜子上有雷射雕刻「安平媽」及福田編號，如馬祖段-健康小段001-1000號，每塊福田以2萬元認購，每號限1人植福，如要指定選號再加收2千元。民眾忌諱的4字，改以「吉」字代替，每種福田限1000塊，總共6000塊福田。

另外，廟方也提供捐助1萬元以下的信眾，提供媽祖開運吊飾，而1萬元以上者供媽祖符令手環1條，供大家留念。總幹事林國明說，種福田會有地契，每張地契均客製化，每張的編號均不同，客製化的地契要1個月後才能拿到。

台南市安平開台天后宮啟動重修，以種福田讓民眾認養植福，並製作項鍊墜子，墜子上有雷射雕刻「安平媽」及福田編號。台南市安平開台天后宮啟動重修，以種福田讓民眾認養植福，記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮啟動重修，以種福田讓民眾認養植福，並製作項鍊墜子，墜子上有雷射雕刻「安平媽」及福田編號。台南市安平開台天后宮啟動重修，以種福田讓民眾認養植福，記者鄭惠仁／攝影

天后宮 媽祖 建築

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