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台南麻豆等納大南科區 烏橋中路跨溪大橋估115年初招標

中央社／ 台南22日電

立法院財委會今天考察南科生活機能圈公路運輸等預算執行情形，內政部政次董建宏表示，總經費38億烏橋中路跨溪大橋及南40線延伸案，將排入3月國土署生活圈道路審查。

董建宏指出，烏橋中路跨溪大橋及南40線延伸案完成審查後，將協助台南市政府後續流程，預計民國115年初招標，力拚儘速動工。

財政委員會今天考察南科生活機能圈公路運輸、社會住宅、都市計畫預算執行情形；民進黨立委郭國文表示，南科效應外溢下，台南溪北地區交通機能亟須縫合，未來讓麻豆到南科距離縮短至15分鐘，人才不斷湧入南科，但周邊交通機能要專案思考。

郭國文說，烏橋中路跨溪大橋重要性不在話下，內政部承諾3月排審，通過後預定明年初招標，最快5年完工。

民進黨立委林俊憲也表示，烏橋中路跨溪大橋興建後，麻豆、佳里、西港、官田4行政區等於納入大南科區概念。

南科 台南 考察

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