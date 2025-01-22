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嘉市春聯「花開富貴」 珠光寶氣開運小紅包
嘉義市政府今年邀請知名插畫家SMART莊信棠以及書法家、市府前地政處長饒嘉博揮毫題字「花開富貴」春聯分送家戶。今年蛇年限定珠光寶氣的「百寶盒小紅包」，將在大年初一、初二及初九由市長黃敏惠分送限量紅包，傳遞新年祝福。
金蛇年的春聯設計貴氣大方，春聯上的「牡丹花蛇」讓來洽公的民眾直呼可愛；牡丹花蛇寓意富貴，為市民送上好采頭，蛇尾的金色鈴鐺更藏有設計師祝福大家新的一年響叮噹的巧思。
黃敏惠表示，今年推出限量的小紅包以「百寶盒」為發想，印製燙金紋飾的百寶盒上，印製有牡丹花與蝴蝶，呼應百寶盒打開印有的「花開富貴」寓意，抽出百寶盒中間金光閃閃的寶珠可見印有「大吉」字樣的籤詩，祝賀新的一年大吉大利，硬幣上的國泰民安同樣是為新的一年獻上祝福。
大年初一（1月29日）於嘉義城隍廟、九華山地藏庵，以及文化局文化廣場等地發放限量小紅包；大年初二（1月30日）於文財殿，大年初九（2月6日）天公生，在玉皇宮發放小紅包，歡迎大家來嘉沾喜氣。
市府表示，過年來嘉除了可領取充滿喜氣的小紅包，漫步城市間的木屋群，更能感受木都嘉義之美。歡迎民眾把握年假來嘉遊玩，探索今年將迎來建城320+1年城市人文歷史，或至「嘉義市觀光旅遊網」專頁查詢「嘉市潮選店2.0」，走訪涵蓋「咖啡茶屋」、「跨界料理」、「風格選物」、「職人手作」、「書店文具」等類型的潮店，用新的方式打開這座城市。
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