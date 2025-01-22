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棒球村最後一塊拼圖 台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場竣工

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

眾所矚目的亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程提前於今年1月竣工，順利完成棒球村最後一塊拼圖，並將成為全臺灣最大規模室外棒球基地，未來將提供各級國家棒球隊及國際球團移地最佳訓練基地，延續中華隊在世界12強棒球賽奪冠氣勢，讓臺灣棒球在國際上更發加耀眼。

臺南市長黃偉哲表示，亞太棒球訓練中心的成棒主球場為臺灣最大室外棒球場，設施相當完善，外野看台區經過設計無觀賞死角，且近期通過地震天災及模擬雨後退水測試均達標，希望完工後能提供球迷優質觀賽體驗。目前在驗收期間約有近80項缺失正陸續改善中，希望改善缺失後盡快供球隊試用，以便進一步瞭解球場設施優缺點。

臺南市政府指出，總統賴清德在臺南市長任內始推動興建亞太棒球訓練中心，隨著2019年亞太國際棒球訓練中心少棒主副球場完工啟用，翌年9月第二期成棒球場工程開工，陸續完成內野練習場、成棒副球場及室內投打練習場，成棒主球場竣工後，成為國內規模最大、最完整的棒球訓練基地，也為歷史悠久的臺南棒球開啟新篇章。

亞太少棒主、副球場自啟用以來，就獲選為 WBSC U-12世界盃舉辦場地，2019、2022、2023連續3屆WBSC世界盃少棒錦標賽，而2025、2027也將在臺南市續辦，儼然是東方威廉波特-世界盃少棒賽的比賽專用基地。成棒副球場於2023年7月啟用後，陸續做為2023年全運會資格賽、正式賽及2023、2024年黑豹旗全國高中棒球大賽決賽之比賽場地，以及中華職棒統一獅隊春訓基地，今年也預定被韓國樂天巨人棒球隊（LotteGiants）選為春訓基地。甫落成的成棒主球場亦與韓國NC恐龍隊（NC Dinos）簽約做為2月春訓基地，代表著亞太國際棒球訓練中心已被世界看見，不僅國內各級棒球可利用此地培訓優秀選手，帶動棒球運動風潮，也能提供國內外職業棒球隊、業餘棒球隊以及國家代表隊最佳訓練設施與場所，成為職棒比賽與國際賽會的專業競賽場館。

工務局表示，去年10月16日至25日完成成棒主球場草皮，提早進入草皮養護期以因應今年各球隊租借春訓需求。同時，去年12月25日進行模擬球場降雨排水測試，確保球場於雨停30分鐘內即能完全排乾水分。今年1月14日開始，對於春訓所需要使用的球場、球員休息室等進行缺失勘檢，同步改善缺失。在工程團隊努力下，春訓場地預計於1月24日可以完善，將於3月底前驗收合格後，提供今年各類球賽活動使用。

聚傳媒

棒球場 臺南

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