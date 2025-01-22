新港媽祖換新神袍神帽 正月遶境十八庄震後安人心

新港奉天宮今天舉行媽祖洗塵梳妝儀式，換上新神袍、神帽，並為元宵遶境活動貼香條；奉天宮董事長何達煌說，嘉義昨天發生地震，已祈求媽祖消弭災難，出巡時安撫百姓民心。

新港媽祖正月初九至十五日期間（元宵遶境）將出巡十八庄，包括溪口鄉、元長鄉、民雄鄉、北港鎮、新港鄉，共5鄉鎮40村里及72間宮廟，全程7天夜徒步賜福，2月12日舉行新港奉天宮街面遶境，今天舉辦洗塵與赦香條儀式。

何達煌告訴中央社記者，昨天凌晨嘉義大埔發生芮氏規模6.4地震，大家都被搖醒，因此特別祈求媽祖讓地震可以少一些，大家可以平平安安，元宵遶境活動得以安撫人心。

何達煌表示，廟方今年為媽祖換上信眾捐獻的「全手工全蔥媽祖神袍」及「全手工神帽」。特別聘請國內知名的嘉義宥弘繡彩行劉俊男、劉恩佑、羅春娥、彭景聖4名師傅攜手合作製作神衣、神袍。另外，由紙藝師蔡承哲製作神帽，讓媽祖能漂漂亮亮出巡繞境賜福。

奉天宮說，請藝師製作神衣、神帽，也是為了傳承本土傳統繡品及紙藝文化；媽祖所著衣帽所費不貲，價值超過新台幣50萬元。

另外，今天也舉辦媽祖出巡遶境的貼香條（赦香條）儀式，張貼香條是媽祖繞境的重要序幕，意於告知各村莊及遶境路線上的信徒們，天上聖母於正月初九至十五日期間（元宵遶境）將行經此地，沿途居民提早準備香案恭迎聖駕。