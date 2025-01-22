陳亭妃以平安福袋為台南祈福 籲簡化程序加速復建

台南市立委陳亭妃每年都會推出造型錢母紅包，春節將至，1月21日深夜卻發生嘉義大地震，今天以「捨得平安」福袋迎來蛇來運轉的好兆頭，為台南祈福。她針對災情表示，希望政府簡化程序加速復建，並指江家古厝也受損，已爭取明天會勘，盡速補救。

陳亭妃說，此次地震重創台南市楠西、玉井等山區，不僅有房屋倒塌情或受損，正值產期的楊桃、棗子也損失嚴重。為祈求台南平安，除了第一時間請助理前往會勘，也馬上聯繫農業部長陳駿季並發公文將災區最新情況反應給農業部，全力爭取農業天然災害救助的災損補助，並在立院三讀通過總預算後，趕回山區勘災。

她說，勘災時發現房屋受損嚴重，連楠西江家古厝也遭殃，緊急聯絡文化局前往鹿田里會勘。另，今天以「捨得平安」福袋 ，與市議員陳秋萍、周麗津、陳怡珍、陳碧玉、李偉智、蔡秋蘭、前議員蔡旺詮等人共同集氣祈求台南平安。此次設計將「蛇」的諧音融入「捨得平安」的美好寓意，用蘋果的大肚象徵「安平平安」、「健康圓滿」，為台南祈福，盼望新年台灣人民平安順遂。

陳亭妃指出，江家古厝不僅是古蹟，也是具有歷史意義的部落，周圍多為較舊式建築，但這次地震有部分受損，卻陷入了「三不管地帶」的困境。她說，江家古厝的庭院是她爭取水保署農村再生計畫所建，經里長反映問題，今天一早即派秘書前往了解情況，並緊急聯繫文化部文資局長陳濟民及台南市文化局代理局長林偉旭，確定安排於明天下午1點30分前往鹿田里的江家古厝會勘。陳亭妃呼籲中央與地方攜手合作，盡速協助具備文資身分的江家古厝做地震後的文資保存與補救工作，以切實保存文化底蘊。

陳亭妃表示，與「安平平安文創公司」合作7年，每年設計不同的錢母紅包，今年迎乙巳蛇年，特別設計「蘋果」造型錢母紅包，不僅融入「平安發展」的美好祝福，還象徵豐收的意涵。這些平安福袋全都是媽媽志工團隊親手製作，每一份都蘊含無限心意。期望新的一年，所有人都能平平安安，迎來蛇來運轉的好兆頭。