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台南市某幼兒園虐童 涉案者終身不得擔任教保員

中央社／ 台南22日電

台南市歸仁區某幼兒園去年底遭爆虐童，市府調查屬實，2名女教保員分別處以終身不得擔任教保服務人員及裁罰，幼兒園將停招1年，負責人也被開罰。

國民黨籍台南市議員林燕祝1月10日揭露台南市歸仁區某私立幼兒園虐童，一班26名幼兒中，18名幼兒受害，家長氣得報警，全案已報請台南地檢署偵辦。

南市府教育局今天指出，去年12月30日獲報啟動調查，今年1月20日召開認定委員會，決議吳姓女教保員因對幼兒多次身心傷害不當管教，情節重大，終身不得擔任教保服務人員並裁罰新台幣40萬元，同班另名王姓女教保員消極不作為，但非屬情節重大不當管教，裁罰4萬元。

此外，這家幼兒園未善盡管理責任而發生情節重大不當管教事件，教育局決定對負責人處以最高6萬元罰鍰，也將對幼兒園處分停招1年，此後若再發生相同事件，不排除加重處以停辦、甚至廢止設立許可處分。全案也將移送司法單位偵辦。

不過，林燕祝今天再召開記者會指稱，這家幼兒園另1班級24名幼童中又有9人遭虐，女教保員對3歲幼童又捶又打又扯頭髮又捏脖子，讓人心痛如絞。

教育局表示，已保全證據及啟動調查，警方取回監視硬碟後，還原幼幼班疑似毀損影像，後續將依調查程序檢視監視器影像及訪談相關人員，目前此班涉案女教保員已先停職。

台南 幼兒園 教保員

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