台南玉井大廈下午2點半開放分批分流取物 每次10分鐘
嘉義大埔昨凌晨6.4地震造成台南市玉井「文化大廈」出現梁柱爆裂，大樓內26戶住戶、49人第一時間緊急撤離，市府工務局昨晚漏夜趕工加固鋼構，今下午1點完成，玉井區公所稍早也公布，下午2點半將開放居民分批分流入內拿取物品。
據了解，「文化大廈」自1984年建成至今已有逾30年歷史，因屬舊法規興建，目前尚未發現偷工減料情形，不過，因當年建築結構設計相對不完善，南市府已委託結構技師評估，以釐清是否需要拆除重建或結構補強。
南市府也提到，因文化大廈屬私人產權，無法適用產業保險的相關機制，市府將研議適當的補助措施，盡全力減輕住戶的經濟壓力。玉井區公所稍早也公布，今下午2點半開放住戶進入文化大厦拿取細軟，每次3戶、每戶2人、每次10分鐘。
今早有部分住戶回到大樓前查看，其中，洪姓、張姓住戶分別都說，若開放住戶進入後，除了拿重要物品外，也想把工作服帶出來，因地震後已請假2天，現在正值過年前最忙碌的時候，拿了工作服明後天還可以好好上班。
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