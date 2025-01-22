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新港奉天宮媽祖文化節起跑 7天6夜元宵遶境盛大展開

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮舉辦2025國際媽祖文化節，2月6日至12日為期7天6夜徒步遶境，為雲嘉地區5鄉鎮40村里祈福。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮舉辦2025國際媽祖文化節，2月6日至12日為期7天6夜徒步遶境，為雲嘉地區5鄉鎮40村里祈福。圖／新港奉天宮提供

嘉義縣新港奉天宮「國際媽祖文化節」2月6日登場，為期7天6夜徒步賜福，繞行雲嘉地區5鄉鎮72間宮廟，廟方今為媽祖舉辦洗塵與赦香條儀式，邀請知名工匠打造神袍、神帽，今年恰逢恢復18庄繞境50周年盛大舉辦，預計吸引上萬人參加。

遶境時間2月6日早上8點起駕出發，繞行溪口鄉、元長鄉、民雄鄉、北港鎮、新港鄉，5鄉鎮40村里共72間宮廟，2月12日舉行新港奉天宮街面遶境，全台友宮齊聚新港贊境，預計湧入上萬人，邀全台信徒一起迎媽祖看熱鬧。

廟方表示，遶境前依古制為媽祖洗塵梳妝，今年特聘國內知名紙藝大師蔡承哲，宥弘繡彩行劉俊男、劉恩佑、羅春娥、彭景聖4名師傅，為媽祖打造手工全蔥媽祖神袍、手工神帽，盼本土傳統繡品及紙藝文化傳承永續。

廟方今起張貼香條為繞境揭開序幕，告知各村莊及遶境路線信徒們，媽祖正月初9至15日期間將行經此地，香條也代表著天上聖母所布及於境內所有兵將，在天上聖母繞境行經之前，交由兵將看顧沿途信眾平安及村莊安寧。

廟方表示，香條張貼方式藏有秘密，不同貼法蘊含不同意思，香條以「直立」方式張貼之處代表媽祖將停駕或駐駕之地，若以「斜向」張貼則表示神轎將路過此地，且斜向為神轎所行經方向，可視香條張貼方向沿遶境路線前進。

奉天宮董事長何達煌說，今年是新港奉天宮開臺媽祖駐台404周年，也是新港奉天宮恢復十八庄繞境50周年，按照古香路遶境範圍規畫，重現傳統古香路遶境盛況，為台灣這塊土地賜福，歡迎全台媽祖信徒共襄盛舉。

嘉義縣新港奉天宮舉辦2025國際媽祖文化節，2月6日至12日為期7天6夜徒步遶境，廟方今天舉行洗塵與赦香條儀式。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮舉辦2025國際媽祖文化節，2月6日至12日為期7天6夜徒步遶境，廟方今天舉行洗塵與赦香條儀式。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮舉辦2025國際媽祖文化節，2月6日至12日為期7天6夜徒步遶境，廟方今天舉行洗塵與赦香條儀式。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮舉辦2025國際媽祖文化節，2月6日至12日為期7天6夜徒步遶境，廟方今天舉行洗塵與赦香條儀式。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮舉辦2025國際媽祖文化節，2月6日至12日為期7天6夜徒步遶境，為雲嘉地區5鄉鎮40村里祈福。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮舉辦2025國際媽祖文化節，2月6日至12日為期7天6夜徒步遶境，為雲嘉地區5鄉鎮40村里祈福。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮舉辦2025國際媽祖文化節，董事長何達煌今天張貼赦香條為遶境揭開序幕。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮舉辦2025國際媽祖文化節，董事長何達煌今天張貼赦香條為遶境揭開序幕。圖／新港奉天宮提供

媽祖 新港奉天宮 遶境

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