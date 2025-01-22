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嘉義大埔6.4地震...世界展望會赴災區關懷 邀大家送平安紅包

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台灣世界展望會前往大埔鄉訪視關懷，現場仍可看到地震帶來的災情損害。圖／世界展望會提供
台灣世界展望會前往大埔鄉訪視關懷，現場仍可看到地震帶來的災情損害。圖／世界展望會提供

嘉義大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，隨後嘉義、台南和高雄餘震不斷，台灣世界展望會在嘉義地區服務近1620名弱勢兒童及其家庭，展望會與人道救援組的專員及社工人員前往大埔鄉訪視關懷，幸好扶助的弱勢童、家庭都平安。

社工督導林曉蓓表示，在訪視的過程中有家長表示清晨除了感受到強烈的地震外，也會聽到山邊滾石的聲音讓他們相當害怕，也有家長表示因為餘震不斷也不敢回房休息，只能先睡在家中的車上。看到台灣世界展望會社工帶著物資前來關懷，對展望會即時的關懷與幫助表示感謝。

世界展望會中區辦事處處長胡婉雯表示，清晨的地震及餘震不斷，所幸嘉義縣市所服務的1620名兒童與家庭尚無災損傳出，但深知在重大天災或是意外發生時對弱勢家庭的衝擊影響更大，胡婉雯誠摯邀請大家在年前給弱勢兒童與家庭一份平安紅包，幫助弱勢家庭紓困，安定孩子心靈。愛心捐款專線05-2310379分機104楊專員。

台灣世界展望會與人道救援組的專員及社工人員前往大埔鄉訪視關懷。圖／世界展望會提供
台灣世界展望會與人道救援組的專員及社工人員前往大埔鄉訪視關懷。圖／世界展望會提供

嘉義 地震 餘震

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