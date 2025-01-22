嘉義大埔6.4地震...世界展望會赴災區關懷 邀大家送平安紅包

嘉義大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，隨後嘉義、台南和高雄餘震不斷，台灣世界展望會在嘉義地區服務近1620名弱勢兒童及其家庭，展望會與人道救援組的專員及社工人員前往大埔鄉訪視關懷，幸好扶助的弱勢童、家庭都平安。

社工督導林曉蓓表示，在訪視的過程中有家長表示清晨除了感受到強烈的地震外，也會聽到山邊滾石的聲音讓他們相當害怕，也有家長表示因為餘震不斷也不敢回房休息，只能先睡在家中的車上。看到台灣世界展望會社工帶著物資前來關懷，對展望會即時的關懷與幫助表示感謝。