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嘉義大埔6.4地震...世界展望會赴災區關懷 邀大家送平安紅包
嘉義大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，隨後嘉義、台南和高雄餘震不斷，台灣世界展望會在嘉義地區服務近1620名弱勢兒童及其家庭，展望會與人道救援組的專員及社工人員前往大埔鄉訪視關懷，幸好扶助的弱勢童、家庭都平安。
社工督導林曉蓓表示，在訪視的過程中有家長表示清晨除了感受到強烈的地震外，也會聽到山邊滾石的聲音讓他們相當害怕，也有家長表示因為餘震不斷也不敢回房休息，只能先睡在家中的車上。看到台灣世界展望會社工帶著物資前來關懷，對展望會即時的關懷與幫助表示感謝。
世界展望會中區辦事處處長胡婉雯表示，清晨的地震及餘震不斷，所幸嘉義縣市所服務的1620名兒童與家庭尚無災損傳出，但深知在重大天災或是意外發生時對弱勢家庭的衝擊影響更大，胡婉雯誠摯邀請大家在年前給弱勢兒童與家庭一份平安紅包，幫助弱勢家庭紓困，安定孩子心靈。愛心捐款專線05-2310379分機104楊專員。
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