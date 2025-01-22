麥寮六輕大喜事 後安大橋重建通車大幅縮減通勤時間

雲林縣麥寮鄉後安大橋是通往六輕工業區的重要道路之一，因橋梁老舊、寬度及通洪斷面不足，常造成交通壅塞，地方多年爭取拆除重建，本報2023年獨家報導全台危橋沒錢修後，雲林縣政府加速重建腳步，今完工通車，大幅減少六輕員工通勤時間，居民也對交通壅塞改善很有感。

後安大橋今完工通車，雲林縣長張麗善、交通工務局長汪令堯、台塑公司麥寮管理部副總經理蔡建樑率主管、立委張嘉郡及丁學忠、議員林深及吳蕙蘭、蘇俊豪、許留賓、蔡永富、麥寮鄉長許忠富、鄉民代表會主席韓青山等人都到場見證地方喜事，並邀請地方耆老走過新橋，宣布通車。

後安大橋跨越施厝寮大排，連結聯一號道路及雲3線，為往來麥寮鄉、六輕工業園區及台西鄉的重要樞紐，因橋梁老舊、寬度不足，常造成交通壅塞，也有通洪斷面不足等問題，地方建議改善，縣府爭取水利署補助6150萬元、台塑公司出資1億3313萬元、雲林縣政府配合1350萬元，斥資2億813萬元進行拆除重建。

汪令堯表示，後安大橋拆除重建工程由劦盛工程顧問公司設計監造，興安營造施工，原橋梁寬度僅9米雙向2車道，拓寬成18米雙向4車道，也抬高橋梁提升防洪量能，全新的後安大橋能大幅減少六輕員工上下班通勤時間，當地長期已久的交通壅塞問題也獲得改善。

一名六輕員工表示，過去上下班時間，後安大橋附近總是塞車，回堵約一公里，現在至少減少通勤時間逾10分鐘，「真的很有感」。