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嘉市世賢國小廁所有故事 搖身變校園藝術地標

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
圖為４樓世界建築與高塔，內牆繪製了台灣101周邊稜線圖等，希望學生以台灣為主體、放眼國際、與世界接軌。記者李宗祐／攝影
圖為４樓世界建築與高塔，內牆繪製了台灣101周邊稜線圖等，希望學生以台灣為主體、放眼國際、與世界接軌。記者李宗祐／攝影

嘉義市世賢國小至真樓東側廁所獲市府經費補助改造，五層廁所以童話、書香、科幻、世界建築與高塔、管樂5主題注入新生命，超有趣的特色讓廁所搖身一變校園藝術新地標。學童不僅有舒適如廁體驗，更在日常生活中感受到校園課程與藝術文化的陶冶；常有家長被吸引拍照打卡留連忘返。

世賢國小過去因為設備損壞、採光不足，如廁時「速戰速決」，市府透過公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫，挹注經費補助改造，去年耶誕節啟用，至真樓東側5層樓廁所各有主題故事，啟用後學童興奮不已，光潔明亮空間加上童趣故事，有如置身「公主房」、「王子房」。

校長翁崇文表示，至真樓東側廁所5層樓各有5個主題；1樓童話王國，摩天輪、旋轉木馬，世賢寶寶和班級動物一起開啟夢幻童趣世界。2樓書香世界，走進如廁空間，就像進入一本書，書香滿溢。還有性別友善廁所。3樓科幻未來，科技迷的天堂，AI燈光點亮創新靈感。4樓世界建築與高塔，台灣101與全球地標，雙語學習與國際視野。5樓樂曲悠揚，音樂與藝術的結合，每次進廁所都是音符的盛會。

總務主任魏雅雯表示，廁所整修不僅升級基本設備，還結合了藝術彩繪元素、並融入世賢國小「閱讀、數位、雙語、國際」的學校特色課程，讓學校的發展願景在校園處處展現。每處窗框都擴大增加採光，空間融入自然光線、彩繪繽紛圖案，增加空間的通透感，讓如廁環境具活潑氛圍。

世賢國小學生800人、幼兒園100人；至真樓東側廁所總經費790萬元，工期130日曆天，自2024年06月開工、11月完工、12月驗收啟用。

嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，圖為３樓科幻未來，特別設計環狀的鋁槽燈，增添科幻未來的主題感。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，圖為３樓科幻未來，特別設計環狀的鋁槽燈，增添科幻未來的主題感。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，超有趣的特色讓廁所搖身一變校園藝術新地標，圖為２樓書香世界、性別友善廁所。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，超有趣的特色讓廁所搖身一變校園藝術新地標，圖為２樓書香世界、性別友善廁所。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所，４樓世界建築與高塔，鮮豔的世界地圖標示了世界著名的建築和世界高塔，並且用雙語字彙呈現。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所，４樓世界建築與高塔，鮮豔的世界地圖標示了世界著名的建築和世界高塔，並且用雙語字彙呈現。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓５樓廁所以管樂作為主題，圖為男廁外觀。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓５樓廁所以管樂作為主題，圖為男廁外觀。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，圖為３樓科幻未來。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，圖為３樓科幻未來。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，圖為２樓書香世界，還有性別友善廁所。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，圖為２樓書香世界，還有性別友善廁所。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，超有趣的特色讓廁所搖身一變校園藝術新地標，圖為1樓童話王國。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，超有趣的特色讓廁所搖身一變校園藝術新地標，圖為1樓童話王國。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，洗手檯均使用人造石一體式設計，方便清理及維護。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，洗手檯均使用人造石一體式設計，方便清理及維護。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，圖為２樓書香世界男廁。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，圖為２樓書香世界男廁。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓５樓廁所以管樂作為主題。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓５樓廁所以管樂作為主題。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，超有趣的特色讓廁所搖身一變校園藝術新地標，圖為1樓童話王國。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，超有趣的特色讓廁所搖身一變校園藝術新地標，圖為1樓童話王國。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，４樓世界建築與高塔，鮮豔的世界地圖標示了世界著名的建築和世界高塔，並且用雙語字彙呈現。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，４樓世界建築與高塔，鮮豔的世界地圖標示了世界著名的建築和世界高塔，並且用雙語字彙呈現。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，超有趣的特色讓廁所搖身一變校園藝術新地標，校長翁崇文（後排右二）表示，5層樓各有5個主題。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，超有趣的特色讓廁所搖身一變校園藝術新地標，校長翁崇文（後排右二）表示，5層樓各有5個主題。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，圖為1樓童話王國，學童有如置身「公主房」。記者李宗祐／攝影
嘉義市世賢國小至真樓東側廁所改造，圖為1樓童話王國，學童有如置身「公主房」。記者李宗祐／攝影

小學生 廁所 校園

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