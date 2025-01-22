嘉市世賢國小廁所有故事 搖身變校園藝術地標

嘉義市世賢國小至真樓東側廁所獲市府經費補助改造，五層廁所以童話、書香、科幻、世界建築與高塔、管樂5主題注入新生命，超有趣的特色讓廁所搖身一變校園藝術新地標。學童不僅有舒適如廁體驗，更在日常生活中感受到校園課程與藝術文化的陶冶；常有家長被吸引拍照打卡留連忘返。

世賢國小過去因為設備損壞、採光不足，如廁時「速戰速決」，市府透過公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫，挹注經費補助改造，去年耶誕節啟用，至真樓東側5層樓廁所各有主題故事，啟用後學童興奮不已，光潔明亮空間加上童趣故事，有如置身「公主房」、「王子房」。

校長翁崇文表示，至真樓東側廁所5層樓各有5個主題；1樓童話王國，摩天輪、旋轉木馬，世賢寶寶和班級動物一起開啟夢幻童趣世界。2樓書香世界，走進如廁空間，就像進入一本書，書香滿溢。還有性別友善廁所。3樓科幻未來，科技迷的天堂，AI燈光點亮創新靈感。4樓世界建築與高塔，台灣101與全球地標，雙語學習與國際視野。5樓樂曲悠揚，音樂與藝術的結合，每次進廁所都是音符的盛會。

總務主任魏雅雯表示，廁所整修不僅升級基本設備，還結合了藝術彩繪元素、並融入世賢國小「閱讀、數位、雙語、國際」的學校特色課程，讓學校的發展願景在校園處處展現。每處窗框都擴大增加採光，空間融入自然光線、彩繪繽紛圖案，增加空間的通透感，讓如廁環境具活潑氛圍。