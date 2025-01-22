快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

聽新聞
0:00 / 0:00

因應農曆春節人潮激增 嘉義市文化路夜市提早管制

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市文化路夜市1月25日至2月2日車輛管制提前至晚上６點開始。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化路夜市1月25日至2月2日車輛管制提前至晚上６點開始。圖／嘉義市政府提供

交通部觀光署統計2024年1至10月，嘉義市文化路夜市約1330萬觀光人次是全國第二，嘉義市政府為因應農曆春節期間文化路夜市大量湧入的遊客人潮，並改善假日期間人車爭道、險象環生的情況，自1月25日起至2月2日止，夜市區域的車輛管制時間將由原定晚上7點提前於6點管制。

市府表示，文化路夜市因位於市中心具交通便利優勢，也是嘉義市觀光人潮最多、最熱鬧的路段。但經常接獲民眾反映在文化路夜市行走逛街汽機車爭道，需提前行人徒步區時間以管制機動車輛進出，避免交通事故發生，以維護行人安全。

市府提醒居民與店家請於晚上6點前完成車輛出入及相關安排，避免因管制影響日常生活或運輸作業，建議遊客與民眾多利用大眾交通工具；文化路夜市管制範圍中正路以南至民族路以北，1月25日至2月2日每天晚上6點至11點，管制汽車、機車、自行車及2輪以上車輛進出。

市府向民眾及攤商進行宣導 。圖／嘉義市政府提供
市府向民眾及攤商進行宣導 。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化路夜市1月25日至2月2日車輛管制提前至晚上６點開始。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化路夜市1月25日至2月2日車輛管制提前至晚上６點開始。圖／嘉義市政府提供

嘉義 夜市 行人

延伸閱讀

苑裡清潔隊員出缺將甄選進用3人 即日起開放通信報名

台灣虎航：桃機出發航班 春節期間開放起飛前3小時報到

春節期間ATM使用守則 財金：不想排隊建議避開2時段

嘉義強震「金財神大樓」牆壁龜裂 全聯玻璃窗全震碎、貨架倒一排

相關新聞

台南玉井大廈下午2點半開放分批分流取物 每次10分鐘

嘉義大埔昨凌晨6.4地震造成台南市玉井「文化大廈」出現梁柱爆裂，大樓內26戶住戶、49人第一時間緊急撤離，市府工務局昨晚...

新港奉天宮媽祖文化節起跑 7天6夜元宵遶境盛大展開

嘉義縣新港奉天宮「國際媽祖文化節」2月6日登場，為期7天6夜徒步賜福，繞行雲嘉地區5鄉鎮72間宮廟，廟方今為媽祖舉辦洗塵...

陳亭妃以平安福袋為台南祈福 籲簡化程序加速復建

台南市立委陳亭妃每年都會推出造型錢母紅包，春節將至，1月21日深夜卻發生嘉義大地震，今天以「捨得平安」福袋迎來蛇來運轉的...

嘉義大埔6.4地震...世界展望會赴災區關懷 邀大家送平安紅包

嘉義大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，隨後嘉義、台南和高雄餘震不斷，台灣世界展望會在嘉義地區服務近1620名弱勢兒童及其家庭...

嘉市世賢國小廁所有故事 搖身變校園藝術地標

嘉義市世賢國小至真樓東側廁所獲市府經費補助改造，五層廁所以童話、書香、科幻、世界建築與高塔、管樂5主題注入新生命，超有趣...

麥寮六輕大喜事 後安大橋重建通車大幅縮減通勤時間

雲林縣麥寮鄉後安大橋是通往六輕工業區的重要道路之一，因橋梁老舊、寬度及通洪斷面不足，常造成交通壅塞，地方多年爭取拆除重建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。