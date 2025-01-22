因應農曆春節人潮激增 嘉義市文化路夜市提早管制

交通部觀光署統計2024年1至10月，嘉義市文化路夜市約1330萬觀光人次是全國第二，嘉義市政府為因應農曆春節期間文化路夜市大量湧入的遊客人潮，並改善假日期間人車爭道、險象環生的情況，自1月25日起至2月2日止，夜市區域的車輛管制時間將由原定晚上7點提前於6點管制。

市府表示，文化路夜市因位於市中心具交通便利優勢，也是嘉義市觀光人潮最多、最熱鬧的路段。但經常接獲民眾反映在文化路夜市行走逛街汽機車爭道，需提前行人徒步區時間以管制機動車輛進出，避免交通事故發生，以維護行人安全。