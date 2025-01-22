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因應農曆春節人潮激增 嘉義市文化路夜市提早管制
交通部觀光署統計2024年1至10月，嘉義市文化路夜市約1330萬觀光人次是全國第二，嘉義市政府為因應農曆春節期間文化路夜市大量湧入的遊客人潮，並改善假日期間人車爭道、險象環生的情況，自1月25日起至2月2日止，夜市區域的車輛管制時間將由原定晚上7點提前於6點管制。
市府表示，文化路夜市因位於市中心具交通便利優勢，也是嘉義市觀光人潮最多、最熱鬧的路段。但經常接獲民眾反映在文化路夜市行走逛街汽機車爭道，需提前行人徒步區時間以管制機動車輛進出，避免交通事故發生，以維護行人安全。
市府提醒居民與店家請於晚上6點前完成車輛出入及相關安排，避免因管制影響日常生活或運輸作業，建議遊客與民眾多利用大眾交通工具；文化路夜市管制範圍中正路以南至民族路以北，1月25日至2月2日每天晚上6點至11點，管制汽車、機車、自行車及2輪以上車輛進出。
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