台南楠西災後第2天 慈濟、行動餐車等民間愛心資源湧入

南台灣昨凌晨12點17分發生6.4強震，造成台南玉井、楠西等多處民宅受損、倒塌，居民連夜撤離到收容中心，今災後第2天，許多民眾仍心有餘悸，不過，各界愛心物資開始不斷湧入，除慈濟志工持續發放物資外，今中午更有行動餐車、餐飲業者等進駐，讓災民也感受到溫暖。

在台南市區經營豬排店的老闆洪啟順，今特地店休，帶著烹煮料理的工具及食材進駐楠西，為居民烹煮美味的熱食飽餐一頓，今天中午跟晚上在楠西北極殿前共準備約400份，需求5、600份都不是問題，以咖哩豬排飯、玉米濃湯為主。

洪啟順表示，10幾年來都會熱心公益，且平時也會準備待用餐，此次看見災區有許多人需要物資，經聯繫準備後就趕緊進駐幫忙烹煮熱食，而因慈濟提供的餐食是素食為主，所以自己準備葷食，希望讓居民補充一些其他的營養。

他也說，今天一起來幫忙的志工許多都是店內的熟客，大家得知災區需要幫助，都很熱心一起到楠西，給予災民最暖心的力量。此外，沿途還有一些行動餐車到場響應提供物資，讓楠西居民都感到很暖心、很感動。