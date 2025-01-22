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台南楠西災後第2天 慈濟、行動餐車等民間愛心資源湧入

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
經營豬排店的老闆洪啟順，今特地店休，帶著烹煮料理的工具及食材進駐楠西，為居民烹煮美味的熱食飽餐一頓。記者萬于甄／攝影
經營豬排店的老闆洪啟順，今特地店休，帶著烹煮料理的工具及食材進駐楠西，為居民烹煮美味的熱食飽餐一頓。記者萬于甄／攝影

南台灣昨凌晨12點17分發生6.4強震，造成台南玉井、楠西等多處民宅受損、倒塌，居民連夜撤離到收容中心，今災後第2天，許多民眾仍心有餘悸，不過，各界愛心物資開始不斷湧入，除慈濟志工持續發放物資外，今中午更有行動餐車、餐飲業者等進駐，讓災民也感受到溫暖。

在台南市區經營排店的老闆洪啟順，今特地店休，帶著烹煮料理的工具及食材進駐楠西，為居民烹煮美味的熱食飽餐一頓，今天中午跟晚上在楠西北極殿前共準備約400份，需求5、600份都不是問題，以咖哩豬排飯、玉米濃湯為主。

洪啟順表示，10幾年來都會熱心公益，且平時也會準備待用餐，此次看見災區有許多人需要物資，經聯繫準備後就趕緊進駐幫忙烹煮熱食，而因慈濟提供的餐食是素食為主，所以自己準備葷食，希望讓居民補充一些其他的營養。

他也說，今天一起來幫忙的志工許多都是店內的熟客，大家得知災區需要幫助，都很熱心一起到楠西，給予災民最暖心的力量。此外，沿途還有一些行動餐車到場響應提供物資，讓楠西居民都感到很暖心、很感動。

台南楠西許多災民因房屋倒塌無法烹調食物，慈濟志工昨凌晨起陸續準備薑茶、免費便當等愛心物資進駐災區，一度因便當數量供不應求，讓災民等候。慈濟志工林姓師姐表示，今天備妥將近2000份物資，還有祝福禮讓災民壓壓驚，會陪伴災民度過這一段時間。

台南楠西因多處民宅受損、倒塌，居民連夜撤離到收容中心，今災後第2天，各界愛心物資也開始不斷湧入，除慈濟志工持續發放物資外，今中午更有行動餐車、餐飲業者等進駐，讓災民也感受到溫暖。記者萬于甄／攝影
台南楠西因多處民宅受損、倒塌，居民連夜撤離到收容中心，今災後第2天，各界愛心物資也開始不斷湧入，除慈濟志工持續發放物資外，今中午更有行動餐車、餐飲業者等進駐，讓災民也感受到溫暖。記者萬于甄／攝影
慈濟志工今備妥將近2000份物資，還有祝福禮讓災民壓驚。記者萬于甄／攝影
慈濟志工今備妥將近2000份物資，還有祝福禮讓災民壓驚。記者萬于甄／攝影
經營豬排店的老闆洪啟順今天中午跟晚上在楠西北極殿前，共準備約400份咖哩豬排飯、玉米濃湯，免費提供給居民享用，讓居民吃了能夠有力氣恢復重建家園。記者萬于甄／攝影
經營豬排店的老闆洪啟順今天中午跟晚上在楠西北極殿前，共準備約400份咖哩豬排飯、玉米濃湯，免費提供給居民享用，讓居民吃了能夠有力氣恢復重建家園。記者萬于甄／攝影

台南 慈濟

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