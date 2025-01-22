雲林9年前獨創全台祖孫托育補助 麥電款用罄今年確定不續辦
雲林縣2016年首創全台開辦「未滿2歲祖孫托育補助」，每月補助2千至5千元不等，有民眾發現今年該項補助已取消。縣長張麗善表示，祖孫托育補助非法定社福，是麥電促協金支持，該筆款項已用罄，且近年中央托育補助已提高，考量補助重疊及政策方向，自今年元月起不再續辦。
雲林縣過去公共托育資源較為缺乏，為協助家長兼顧就業及育兒照顧，減輕家庭經濟負擔，並考量雲林在地多數由祖父母帶孫的現況，2016年開辦祖孫托育補助，搭配透過祖父母完訓專業托育課程，學習最新及專業育兒知識，每月補助2千元至5千元不等金額。
近日有民眾在網路反映今年至今不見祖孫托育補助入帳，縣長張麗善表示，祖孫托育補助一直都是縣府自行籌措財源，是雲林獨有的社會福利，因中央托育補助提高且鼓勵推動公共托育，考量補助重疊及政策方向，與全國一致由中央來給付，今年不再續辦。
縣府社會處長林文志指出，祖孫托育補助非法定社福，由縣府籌措民間財源，透過麥電促協金支持，並未排擠其他社福預算，但不符財政紀律，每年都被中央主計單位檢討，且中央自2021年起陸續提升托育補助配合中央政策，鼓勵家長使用公共化托育政策，加上先前協助的財源用罄，且祖孫托育補助也完成階段性任務，因此補助至去年底止，並於去年公告今年不續辦。
社會處統計，2023年祖孫托育補助累計核撥2245萬9000元，受益1368人，2024年累計核撥1973萬1000元，受益1113人。麥寮湯姓阿嬤表示，孫女即將出生，已協調要由她照顧，得知祖孫托育補助取消，她覺得很可惜。
縣議員蔡永富表示，財劃法修正案已經通過，未來地方財源較為充裕，他不解怎麼會在這時候取消祖孫托育補助，讓不少阿公、阿嬤失望，縣府應該更照顧雲林縣民才對，希望該項補助不要取消。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言