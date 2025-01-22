台南楠西江家古厝強震遭殃 陳亭妃心痛 要求中央地方合作補救

嘉義大埔昨凌晨發生規模6.4地震後，造成台南13處古蹟、歷史建築及聚落建築群等，因地震發生受損，其中，楠西鹿陶洋江家古厝也遭殃，許多屋面瓦片滑動掉落、壁體裂縫等，立委陳亭妃感到痛心，接獲消息後，立即要求中央與地方共同合作，盡速做好震後古蹟保存補救工作。

楠西鹿陶洋江家古厝被公認為全台最大且保存相當完善的傳統閩南式大型傳統農村聚落，占地約3.5公頃，昨凌晨發生6.4強震後，又有不少餘震，導致古厝嚴重受損。陳亭妃表示，江家古厝是古蹟也是部落，附近都是比較舊式建築，這次的地震震出問題後，江家古厝彷彿變成「三不管地帶」，而地震造成鹿田里嚴重損害，里長也獨自面對所有狀況。

陳亭妃要求，中央與地方應要共同合作，盡速協助有文資身分的鹿田里江家古厝，做好地震後文資保存的補救工作，不要讓地方民眾感覺協助保留文化歷史的記憶是一種累贅，造成每次講到古蹟或歷史建物大家就退避三舍，而無法將真正的文化底蘊保存。

南市文資處回應，昨上午接獲楠西江家古厝因嘉義大埔地震受損通報後，下午就派員前往進行現勘，初步勘查發現古厝震損狀況大致分成兩類，包含屋面瓦因受地震力搖晃而滑脫錯位及脫落、竹椽受損屋瓦滑落及白灰牆面因地震而掉落，另外還有磚造拱門出現斜向裂縫、牆面轉角處開裂等損壞，相關受損狀況已同步通報文化部。