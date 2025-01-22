嘉義大林新建圖書館動土 預計明年底完工

位於鬧區的嘉義縣大林鎮鎮立圖書館已30多年歷史，空間狹窄老舊，縣府獲教育部補助在大林後火車站廣場舊轉運站旁新建，昨動土典禮，縣府表示，斥資1億5910萬元將打造3層樓開闊、明亮閱讀空間，預計明年底完工。

據規畫，新建圖書館3層樓總樓地板面積1723平方公尺，1樓大廳挑高，設有新書展示區、獨立兒童閱覽室、樂齡期刊閱讀區，還有多功能大階梯，結合觀眾席及多功能活動場所；2樓是開架閱覽區，有多功能空間；3樓是青少年閱讀區，還打造戶外中庭，空間舒適。

縣長翁章梁、教育部終身教育司副司長顏寶月昨參加動土典禮，指出預計工期660天，可望2026年底完工啟用。

縣府教育處指出，大林鎮圖書館1989年啟用至今，建築物老舊有安全疑慮，現有的軟硬體設施早已不敷使用，難以符合數位時代圖書館的專業需求，且位於狹窄巷弄，位置不明顯，缺乏停車空間，經爭取，2021年獲教育部補助6500萬元，補助期程至2026年底，再加上公所自籌3500萬元、縣府挹注5900萬元，終動土打造新的圖書館。