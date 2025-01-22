聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義大林新建圖書館動土 預計明年底完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣大林鎮圖書館將於大林後火車站新建，打造3層樓開闊閱讀空間，預計2026年完工，圖為外觀模擬畫面。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大林鎮圖書館將於大林後火車站新建，打造3層樓開闊閱讀空間，預計2026年完工，圖為外觀模擬畫面。圖／嘉縣府提供

位於鬧區的嘉義縣大林鎮鎮立圖書館已30多年歷史，空間狹窄老舊，縣府獲教育部補助在大林後火車站廣場舊轉運站旁新建，昨動土典禮，縣府表示，斥資1億5910萬元將打造3層樓開闊、明亮閱讀空間，預計明年底完工。

據規畫，新建圖書館3層樓總樓地板面積1723平方公尺，1樓大廳挑高，設有新書展示區、獨立兒童閱覽室、樂齡期刊閱讀區，還有多功能大階梯，結合觀眾席及多功能活動場所；2樓是開架閱覽區，有多功能空間；3樓是青少年閱讀區，還打造戶外中庭，空間舒適。

縣長翁章梁、教育部終身教育司副司長顏寶月昨參加動土典禮，指出預計工期660天，可望2026年底完工啟用。

縣府教育處指出，大林鎮圖書館1989年啟用至今，建築物老舊有安全疑慮，現有的軟硬體設施早已不敷使用，難以符合數位時代圖書館的專業需求，且位於狹窄巷弄，位置不明顯，缺乏停車空間，經爭取，2021年獲教育部補助6500萬元，補助期程至2026年底，再加上公所自籌3500萬元、縣府挹注5900萬元，終動土打造新的圖書館。

圖書館 教育部 火車站

延伸閱讀

文學巨擘米蘭昆德拉夫婦骨灰運回捷克家鄉 暫存於圖書館

令人驚嘆三大布達佩斯的圖書館　從書海探索匈牙利文化

大林慈濟「佛陀問病圖」延燒…陳欽明揭始末：上人不想花這麼多錢

大林慈濟陷盜圖風波 彰化縣前縣長卓伯源給建議：盼得以圓滿解決

相關新聞

麥寮社教園區開幕 擁2大主題館

6年前台塑總裁王文淵對麥寮鄉長許忠富說了一句「你出土地，我出建築」，以6億餘元造就了雲林最大規模也最現代化「麥寮社教園區...

嘉義大林新建圖書館動土 預計明年底完工

位於鬧區的嘉義縣大林鎮鎮立圖書館已30多年歷史，空間狹窄老舊，縣府獲教育部補助在大林後火車站廣場舊轉運站旁新建，昨動土典...

去年被扭光 雲林西螺福興宮再推限量太平媽系列公仔

雲林縣西螺福興宮去年推出太平媽系列扭蛋公仔，被搶購一空，今年農曆春節將再次推出新版太平媽系列公仔，及光明燈造型抱枕，廟方...

南市寒假「數位餐券」兌換起跑 照顧647名弱勢家庭兒少

台南市國中小今天開始放寒假，台南市政府社會局提供經社工評估的647名弱勢家庭兒少數位兌餐憑證，持市民卡或一卡通電子票證，...

斥資6億餘元…麥寮社教園區誕生 台塑4大公司董座主持開幕

6年前台塑總裁王文淵對麥寮鄉長許忠富簡單說了一句「你出土地，我出建築」，以6億餘元造就了雲林最大也最現代化的「麥寮社教園...

嘉市府籲中央續辦輕軌藍線 重視政策、法律及公平性

嘉義市政府爭取興建嘉義高鐵站聯外輕軌藍線於去年提交交通部可行性研究報告書審議，交通部要求修正經費分擔報告書，經分析嘉市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。