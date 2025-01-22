麥寮社教園區開幕 擁2大主題館

6年前台塑總裁王文淵對麥寮鄉長許忠富說了一句「你出土地，我出建築」，以6億餘元造就了雲林最大規模也最現代化「麥寮社教園區」，台塑集團4大公司董事長昨一起主持開幕，麥寮鄉民也對擁有這座園區感到光榮，笑說「比住台北擱卡好！」

占地達8公頃的「麥寮社教ESG永續發展示範園區」，由台塑挹注4億7900萬元打造建築，有智慧圖書館、生活美學館兩大主題館，均採低耗能設計，融合傳統與現代的紅磚建築，挑高中庭採光動線佳、設施走極簡風，優雅質樸的設計；麥寮鄉公所自籌1億4千餘萬元完成周邊景觀工程。

圖書館不僅有寬敞閱讀空間，更有獨立個人閱讀室、個別談話室、AI互動資訊室、親子室等，被譽為國家級圖書館；生活美學館有偌大的展館和展演廳，也有國際會議廳，設備新潮完善，可供大型會議或宴會之用。

雲林前縣長張榮味、蘇治芬，以及台塑集團4大公司董事長台塑郭文筆、南亞吳嘉昭、台化洪福源、塑化曹明，還有總管理處總經理林善志共同主持盛大的開幕啟用儀式。

數千名鄉民也參加開幕，因社教園區緊鄰麥寮市中心，進出方便，鄉民說，以「辦入厝」的心情迎接園區開幕。鄉長許忠富說，園區大年初一起開辦迎春系列活動，國寶級娘傘大師呂柏達演出，館內則有AR互動攝影、貝殼彩繪、鏡頭下的故事攝影展、藝術家聯展及五湖四海宴工藝大展，戶外有胖卡餐車及特色市集，提供走春新景點。