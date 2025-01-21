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去年被扭光 雲林西螺福興宮再推限量太平媽系列公仔

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮推出太平媽系列公仔。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮推出太平媽系列公仔。圖／西螺福興宮提供

雲林縣西螺福興宮去年推出太平媽系列扭蛋公仔，被搶購一空，今年農曆春節將再次推出新版太平媽系列公仔，及光明燈造型抱枕，廟方表示，除夕夜將發送9999個美金紅包，歡迎信眾春節走春拜媽祖、抽扭蛋，試試手氣。

福興宮董事長楊文鐘表示，今年廟方與臺灣吧跨界合作，打造全新的太平媽系列公仔，包括有護身保平安的「太平媽祖」、智慧覺醒的「文昌帝君」、集豐收之力的「神農大帝」、「財運連擊」的神童爺以及代表「健康活力」的太子爺，集滿整套堪稱擁有神助攻戰隊。

同時，今年限量推出與殿前光明燈同款的「太平媽抱抱枕」，意寓讓信徒平平安安、高枕無憂。

楊文鐘表示，今年除夕夜福興宮將續發9999個美金開運紅包，誠摯邀請大家新春期間來西螺賞花燈、拜媽祖、抽扭蛋，試試手氣，把太平媽神助攻戰隊迎回家中。

雲林縣西螺福興宮推出限量光明燈抱枕。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮推出限量光明燈抱枕。圖／西螺福興宮提供

媽祖 扭蛋 除夕夜

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