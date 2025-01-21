快訊

大阪知名地標「通天閣」疏散遊客！商店街火警釀1傷 延燒500平方公尺

川普重擊匯市！這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

去年底曾互致賀電…川普上任後 習近平再與普亭視訊會晤

南市寒假「數位餐券」兌換起跑 照顧647名弱勢家庭兒少

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市寒假數位餐券開始兌換，民間用善款推動兒少餐食補助不間斷。圖／台南市社會局提供
南市寒假數位餐券開始兌換，民間用善款推動兒少餐食補助不間斷。圖／台南市社會局提供

台南市國中小今天開始放寒假，台南市政府社會局提供經社工評估的647名弱勢家庭兒少數位兌餐憑證，持市民卡或一卡通電子票證，至統一超商、萊爾富便利商店、OK超商、正忠排骨飯及𡘙師傅便當店等5家品牌共659個門市據點，即可兌換餐食。

社會局表示，弱勢家庭因各種因素導致家庭經濟困窘，經常有一餐沒一餐，或是為減少伙食費而選擇便宜但營養單一的飯麵，導致孩子營養不均，尤以學校營養午餐暫停的寒暑假期間更為明顯，因此愛心餐食券提供孩子兌換餐食以健康衛生安全為原則，如便當、三明治、沙拉、茶葉蛋、鮮奶等。

在寒假前即由社工調查服務家庭餐食需求，先行於孩子們的電子票證進行設定，讓學期中的營養午餐能夠直接銜接寒假的愛心餐食，若電子票證不小心遺失，也能手動輸入卡號換餐，減少過往紙本餐券遺失即無法兌換的疑慮，此外餐券資訊化也能降低持紙本餐券兌換之標籤效應，簡化紙本印製及人工作業流程，達到行政減量及資訊科技化的目標。

市長黃偉哲表示，台南市愛心餐食補給站計畫自2016年開辦，為扶助本市弱勢家庭寒暑假期間餐食，減輕家庭負擔，也照顧學童營養，9年來不間斷，期間全額仰賴民間善心捐款，彙集逾百名個人、企業及社福團體善款逾2700萬元，造福社會局扶助的學童近50萬人次，感謝民間全力支持，讓公私部門攜手成為孩子們最強的後盾。

社會局表示，除寒暑假愛心餐券屬於實物給付計畫的一環，因實物可分為「食物」及「民生物資」，食物又分為可常溫保存食品、冷藏冷凍食品及熱食等，民生物資又分日常生活用品、營養品及特定對象用品等，因此依據扶助對象及內容不同，另有辦理實物愛心銀行、惜食平台及待用餐券等實物給付計畫，期能藉由多元化的服務項目，更貼切不同弱勢家庭的服務需求，若有意了解相關資訊可聯繫社會救助科06-2995686洽詢。

南市寒假數位餐券開始兌換，民間用善款推動兒少餐食補助不間斷。圖／台南市社會局提供
南市寒假數位餐券開始兌換，民間用善款推動兒少餐食補助不間斷。圖／台南市社會局提供

寒假 弱勢家庭 愛心餐

延伸閱讀

有兄姊就讀、工作證明取代戶籍…南市取消自由學區推配套

南市114學年取消自由學區 教產抗議：要廢校就明說、不要拐彎抹角

寒假過年必訪！37公尺泰坦巨龍震撼登場 全台瘋狂朝聖

臨近寒假、春節…陸委會：避免非必要赴港澳旅行 利用1系統保障安全

相關新聞

南市寒假「數位餐券」兌換起跑 照顧647名弱勢家庭兒少

台南市國中小今天開始放寒假，台南市政府社會局提供經社工評估的647名弱勢家庭兒少數位兌餐憑證，持市民卡或一卡通電子票證，...

斥資6億餘元…麥寮社教園區誕生 台塑4大公司董座主持開幕

6年前台塑總裁王文淵對麥寮鄉長許忠富簡單說了一句「你出土地，我出建築」，以6億餘元造就了雲林最大也最現代化的「麥寮社教園...

嘉市府籲中央續辦輕軌藍線 重視政策、法律及公平性

嘉義市政府爭取興建嘉義高鐵站聯外輕軌藍線於去年提交交通部可行性研究報告書審議，交通部要求修正經費分擔報告書，經分析嘉市府...

春節前趕工多 台南加強工安檢查已處分30件罰150萬

歲末及春安期間，常因趕工而發生職災。為了強化職場安全，台南市勞工局從1月7日啟動春安檢查，至今已處分約30件，停工15處...

春節前買年貨 斗六西市場3天管制車輛進出

今年春節將迎來9天連假，雲林縣自1月20日晚上開始至2月3日展開春安維護工作，雲林縣斗六警分局春節期間服務不打烊，民眾若...

提前通知司機要搭車！大台南公車「智慧等車」全面啟用

大台南公車「智慧等車」服務功能上線以來迄今已突破13萬使用人次，即日起再度擴大服務範圍，新增溪北地區黃、棕、橘幹支線，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。