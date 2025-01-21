南市寒假「數位餐券」兌換起跑 照顧647名弱勢家庭兒少
台南市國中小今天開始放寒假，台南市政府社會局提供經社工評估的647名弱勢家庭兒少數位兌餐憑證，持市民卡或一卡通電子票證，至統一超商、萊爾富便利商店、OK超商、正忠排骨飯及𡘙師傅便當店等5家品牌共659個門市據點，即可兌換餐食。
社會局表示，弱勢家庭因各種因素導致家庭經濟困窘，經常有一餐沒一餐，或是為減少伙食費而選擇便宜但營養單一的飯麵，導致孩子營養不均，尤以學校營養午餐暫停的寒暑假期間更為明顯，因此愛心餐食券提供孩子兌換餐食以健康衛生安全為原則，如便當、三明治、沙拉、茶葉蛋、鮮奶等。
在寒假前即由社工調查服務家庭餐食需求，先行於孩子們的電子票證進行設定，讓學期中的營養午餐能夠直接銜接寒假的愛心餐食，若電子票證不小心遺失，也能手動輸入卡號換餐，減少過往紙本餐券遺失即無法兌換的疑慮，此外餐券資訊化也能降低持紙本餐券兌換之標籤效應，簡化紙本印製及人工作業流程，達到行政減量及資訊科技化的目標。
市長黃偉哲表示，台南市愛心餐食補給站計畫自2016年開辦，為扶助本市弱勢家庭寒暑假期間餐食，減輕家庭負擔，也照顧學童營養，9年來不間斷，期間全額仰賴民間善心捐款，彙集逾百名個人、企業及社福團體善款逾2700萬元，造福社會局扶助的學童近50萬人次，感謝民間全力支持，讓公私部門攜手成為孩子們最強的後盾。
社會局表示，除寒暑假愛心餐券屬於實物給付計畫的一環，因實物可分為「食物」及「民生物資」，食物又分為可常溫保存食品、冷藏冷凍食品及熱食等，民生物資又分日常生活用品、營養品及特定對象用品等，因此依據扶助對象及內容不同，另有辦理實物愛心銀行、惜食平台及待用餐券等實物給付計畫，期能藉由多元化的服務項目，更貼切不同弱勢家庭的服務需求，若有意了解相關資訊可聯繫社會救助科06-2995686洽詢。
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