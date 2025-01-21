快訊

大阪知名地標「通天閣」疏散遊客！商店街火警釀1傷 延燒500平方公尺

川普重擊匯市！這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

去年底曾互致賀電…川普上任後 習近平再與普亭視訊會晤

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資6億餘元…麥寮社教園區誕生 台塑4大公司董座主持開幕

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣最大也最現代化的麥寮社教園區今天開幕啟用，配合春節，大年初一起推出一系列活動，成為春節走春新景點。圖／愛迪爾提供
雲林縣最大也最現代化的麥寮社教園區今天開幕啟用，配合春節，大年初一起推出一系列活動，成為春節走春新景點。圖／愛迪爾提供

6年前台塑總裁王文淵對麥寮鄉長許忠富簡單說了一句「你出土地，我出建築」，以6億餘元造就了雲林最大也最現代化的「麥寮社教園區」誕生。台塑集團4大公司董座台塑郭文筆、南亞吳嘉昭、台化洪福源、塑化曹明及總管理處總經理林善志今天共同主持盛大的開幕啟用儀式，數千名鄉民共享喜悅，熱鬧非凡。

這座占地達8公頃的「麥寮社教ESG永續發展示範園區」，由台塑挹注4億7千9百萬元打造建築，麥寮鄉公所自籌1億4千餘萬元完成週邊景觀工程，兩棟造型流線極具現代風格的建築，分別由國內兩大知名建築師設計。

圖書館和生活美學館兩大主題館，均採低耗能設計，融合傳統與現代的紅磚建築，挑高中庭採光動線佳、設施走極簡風，優雅質樸的設計，令人耳目一新，智慧圖書館不僅有寬敞閱讀空間，更有獨立個人閱讀室，也有三、五好友的個別談話室，年輕人最愛的AI互動資訊室、親子室，被譽為國家級圖書館。

生活美學館有偌大的展館和展演廳，也有國際會議廳，設備新潮完善，可供大型會議或宴會之用。社教園區緊鄰市中心，進出方便，今天參加的麥寮鄉民以辦入厝的心情迎接園區開幕，並對擁有這座園區感到光榮，笑說「阮比住台北擱卡好！」。

今天開幕式，兩位雲林前縣長張榮味、蘇治芬出席，台塑集團4大公司董座也全到齊，並強調將與麥寮持續做好厝邊，有了這座園區可大大提升生活品質。

鄉長許忠富指出，新春到，園區大年初一起開辦迎春系列活動，國寶級娘傘大師呂柏達演出，館內有AR互動攝影、貝殼彩繪、鏡頭下的故事攝影展、藝術家聯展及五湖四海宴工藝大展，戶外有胖卡餐車及特色市集，提供遊客走春新景點。

許忠富說，過年園區精彩藝文接連登場，更有打卡抽獎，把Iphone 16帶回家，歡迎大家來麥寮走春過好年，詳情可查詢麥寮鄉公所粉絲頁。

麥寮社教園區圖書館美輪美奐。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區圖書館美輪美奐。記者蔡維斌／攝影
圖書館內有獨立閱讀室，不受人干擾。記者蔡維斌／攝影
圖書館內有獨立閱讀室，不受人干擾。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區開幕，麥寮鄉長許忠富挑著麥寮的蔬菜特產和舞團演出。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區開幕，麥寮鄉長許忠富挑著麥寮的蔬菜特產和舞團演出。記者蔡維斌／攝影
年輕人最愛的電腦資訊室，還有獨立的談話室，相當貼心。記者蔡維斌／攝影
年輕人最愛的電腦資訊室，還有獨立的談話室，相當貼心。記者蔡維斌／攝影
寬敞挑高空間，自然採光低耗能，是一座極具現代化的智慧圖書館。記者蔡維斌／攝影
寬敞挑高空間，自然採光低耗能，是一座極具現代化的智慧圖書館。記者蔡維斌／攝影
雲林縣最大也最現代化的麥寮社教園區今天開幕啟用，配合春節，大年初一起推出一系列活動，成為春節走春新景點。記者蔡維斌／攝影
雲林縣最大也最現代化的麥寮社教園區今天開幕啟用，配合春節，大年初一起推出一系列活動，成為春節走春新景點。記者蔡維斌／攝影
雲林縣最大也最現代化的麥寮社教園區今天開幕啟用，台塑四大公司董座參觀智慧圖書館各項AI互動設備。記者蔡維斌／攝影
雲林縣最大也最現代化的麥寮社教園區今天開幕啟用，台塑四大公司董座參觀智慧圖書館各項AI互動設備。記者蔡維斌／攝影
雲林縣最大也最現代化的麥寮社教園區今天開幕啟用，配合春節，大年初一起推出一系列活動，成為春節走春新景點。記者蔡維斌／攝影
雲林縣最大也最現代化的麥寮社教園區今天開幕啟用，配合春節，大年初一起推出一系列活動，成為春節走春新景點。記者蔡維斌／攝影

圖書館 建築師 麥寮

延伸閱讀

逃離緬詐團男模 曾遭「拔指甲」虐待？楊澤琪本人解釋了

苗栗慈濟園區文教區恐恢復工業區 鍾東錦：溝通尋求轉圜

赴泰旅遊慘遭賣豬仔！傳上海健身房逾30員工被上司出賣 困緬詐騙園區

雲林麥寮鄉人口突破5萬 新年傳喜訊公所將開歡慶趴

相關新聞

南市寒假「數位餐券」兌換起跑 照顧647名弱勢家庭兒少

台南市國中小今天開始放寒假，台南市政府社會局提供經社工評估的647名弱勢家庭兒少數位兌餐憑證，持市民卡或一卡通電子票證，...

斥資6億餘元…麥寮社教園區誕生 台塑4大公司董座主持開幕

6年前台塑總裁王文淵對麥寮鄉長許忠富簡單說了一句「你出土地，我出建築」，以6億餘元造就了雲林最大也最現代化的「麥寮社教園...

嘉市府籲中央續辦輕軌藍線 重視政策、法律及公平性

嘉義市政府爭取興建嘉義高鐵站聯外輕軌藍線於去年提交交通部可行性研究報告書審議，交通部要求修正經費分擔報告書，經分析嘉市府...

春節前趕工多 台南加強工安檢查已處分30件罰150萬

歲末及春安期間，常因趕工而發生職災。為了強化職場安全，台南市勞工局從1月7日啟動春安檢查，至今已處分約30件，停工15處...

春節前買年貨 斗六西市場3天管制車輛進出

今年春節將迎來9天連假，雲林縣自1月20日晚上開始至2月3日展開春安維護工作，雲林縣斗六警分局春節期間服務不打烊，民眾若...

提前通知司機要搭車！大台南公車「智慧等車」全面啟用

大台南公車「智慧等車」服務功能上線以來迄今已突破13萬使用人次，即日起再度擴大服務範圍，新增溪北地區黃、棕、橘幹支線，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。