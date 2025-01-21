斥資6億餘元…麥寮社教園區誕生 台塑4大公司董座主持開幕

6年前台塑總裁王文淵對麥寮鄉長許忠富簡單說了一句「你出土地，我出建築」，以6億餘元造就了雲林最大也最現代化的「麥寮社教園區」誕生。台塑集團4大公司董座台塑郭文筆、南亞吳嘉昭、台化洪福源、塑化曹明及總管理處總經理林善志今天共同主持盛大的開幕啟用儀式，數千名鄉民共享喜悅，熱鬧非凡。

這座占地達8公頃的「麥寮社教ESG永續發展示範園區」，由台塑挹注4億7千9百萬元打造建築，麥寮鄉公所自籌1億4千餘萬元完成週邊景觀工程，兩棟造型流線極具現代風格的建築，分別由國內兩大知名建築師設計。

圖書館和生活美學館兩大主題館，均採低耗能設計，融合傳統與現代的紅磚建築，挑高中庭採光動線佳、設施走極簡風，優雅質樸的設計，令人耳目一新，智慧圖書館不僅有寬敞閱讀空間，更有獨立個人閱讀室，也有三、五好友的個別談話室，年輕人最愛的AI互動資訊室、親子室，被譽為國家級圖書館。

生活美學館有偌大的展館和展演廳，也有國際會議廳，設備新潮完善，可供大型會議或宴會之用。社教園區緊鄰市中心，進出方便，今天參加的麥寮鄉民以辦入厝的心情迎接園區開幕，並對擁有這座園區感到光榮，笑說「阮比住台北擱卡好！」。

今天開幕式，兩位雲林前縣長張榮味、蘇治芬出席，台塑集團4大公司董座也全到齊，並強調將與麥寮持續做好厝邊，有了這座園區可大大提升生活品質。

鄉長許忠富指出，新春到，園區大年初一起開辦迎春系列活動，國寶級娘傘大師呂柏達演出，館內有AR互動攝影、貝殼彩繪、鏡頭下的故事攝影展、藝術家聯展及五湖四海宴工藝大展，戶外有胖卡餐車及特色市集，提供遊客走春新景點。