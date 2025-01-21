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迎接返鄉人潮 雲林春節疏運接駁車路線出爐

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
因應農曆春節將至，雲林縣將迎來大量返鄉人潮，縣府規畫新春接駁路線，包括「幸福返鄉接駁車」、「雲林行腳接駁車」及「北港環鎮接駁車」，共計7條接駁路線，每1小時1班次，補足雲林大眾運輸不足缺口。記者陳雅玲／攝影
因應農曆春節將至，雲林縣將迎來大量返鄉人潮，縣府規畫新春接駁路線，包括「幸福返鄉接駁車」、「雲林行腳接駁車」及「北港環鎮接駁車」，共計7條接駁路線，每1小時1班次，補足雲林大眾運輸不足缺口。記者陳雅玲／攝影

因應農曆春節將至，雲林縣將迎來大量返鄉人潮，縣府規畫新春接駁路線，包括「幸福返鄉接駁車」、「雲林行腳接駁車」及「北港環鎮接駁車」，共計7條接駁路線，每1小時1班次，補足雲林大眾運輸不足缺口。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，幸福返鄉接駁車從1月25日至2月2日每天上午11時至晚上9時，搭配原有客運班次，每小時皆有班次提供服務，3條路線皆從高鐵雲林站發車，第1條高鐵雲林站行經崙背奉天宮、二崙興國宮、西螺地政事務所。

第2條高鐵雲林站經土庫衛生所、褒忠台西客運站、元長台西客運站、北港嘉義客運站；第3條高鐵雲林站經東勢圖書館、台西嘉義客運南天府站、嘉義客運三條崙站、四湖鄉公所。

縣府文觀處長陳璧君表示，雲林行腳接駁車規畫3條路線，1月30日大年初二至2月2日初五每小時一班車，採雙向對開方式，方便遊客暢遊雲林，雲東線停靠點有台西安西府、麥寮拱範宮、崙背奉天宮、千巧谷、二崙故事館、瑞春醬油觀光工廠、西螺老街、莿桐花海、斗六圓環。

雲中線停靠點有東勢賜安宮、褒忠馬鳴山、褒忠郵局、虎尾農博公園、興隆毛巾觀光工廠、虎尾建國眷村、布袋戲館、塔吉特千層大蛋糕大使館、大同醬油黑金釀造館、雅聞峇里海岸觀光工廠、斗六圓環。雲西線停靠點口湖鐵花窗、口湖遊客中心、台灣鯛生態創意園區、水林公所、顏厝寮、北港1911好庫文化產業園區、北港糖廠、武德宮、元長鰲峰宮、土庫圓環、源順芝麻觀光油廠、良作工場農業文創館、斗南他里霧文化園區、斗六圓環。

汪令堯說，因應北港祈福及欣賞燈會人潮，1月31日初三起推出「北港環鎮接駁車」，全年每周六、日及國定假日提供服務，自北港第一停車場及北港好庫1911文化園區等停車空間至北港鎮內景點接駁，讓民眾可以輕鬆遊北港。

張麗善指出，雲林大眾運輸不普及，縣政府啟動所有的接駁車，就是要歡迎所有鄉親返鄉過年，還有來自外縣市的鄉親來雲林旅遊、祈福朝拜。各路線接駁車班次時間、停靠點都可以上「慢遊雲林」APP查詢。

嘉義區監理所長黃萬益表示，雲林縣政府春節疏運規畫非常完善，已彌補大眾運輸缺口，呼籲民眾走春旅遊，多多使用公共運輸。

因應農曆春節將至，雲林縣將迎來大量返鄉人潮，縣府規畫新春接駁路線，包括「幸福返鄉接駁車」、「雲林行腳接駁車」及「北港環鎮接駁車」，共計7條接駁路線，每1小時1班次，補足雲林大眾運輸不足缺口。記者陳雅玲／攝影
因應農曆春節將至，雲林縣將迎來大量返鄉人潮，縣府規畫新春接駁路線，包括「幸福返鄉接駁車」、「雲林行腳接駁車」及「北港環鎮接駁車」，共計7條接駁路線，每1小時1班次，補足雲林大眾運輸不足缺口。記者陳雅玲／攝影
因應農曆春節將至，雲林縣將迎來大量返鄉人潮，縣府規畫新春接駁路線，包括「幸福返鄉接駁車」、「雲林行腳接駁車」及「北港環鎮接駁車」，共計7條接駁路線，每1小時1班次，補足雲林大眾運輸不足缺口。記者陳雅玲／攝影
因應農曆春節將至，雲林縣將迎來大量返鄉人潮，縣府規畫新春接駁路線，包括「幸福返鄉接駁車」、「雲林行腳接駁車」及「北港環鎮接駁車」，共計7條接駁路線，每1小時1班次，補足雲林大眾運輸不足缺口。記者陳雅玲／攝影

北港 嘉義 雲林

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