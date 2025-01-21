春節前趕工多 台南加強工安檢查已處分30件罰150萬

歲末及春安期間，常因趕工而發生職災。為了強化職場安全，台南市勞工局從1月7日啟動春安檢查，至今已處分約30件，停工15處，裁處金額約150萬，並要求事業單位改善安全措施，預防職災的發生。

勞工局長王鑫基表示，職場「零工安事件」一直是臺南市的重要目標，年關將近，讓勞工平平安安歡喜迎新年，更是市府團隊責無旁貸的事。為強化歲末及春安期間南市職場安全健康，市府已結合勞動部，自1月7日起針對轄內事業單位及工程加強勞動檢查，透過中央及地方政府合力把關，成為大臺南最強力的安全防護網，守護歲末年終職場安全健康。

他提到，去年雖積極推動降低營造工程作業場所職災風險，南市仍發生數起營造工地重大職災死亡案件，營造作業發生死亡職災比例佔全部重大職災死亡人數達半數以上，於歲末年初歲修及趕工，職災風險升高之際，更需上緊發條預防災害發生。

勞工局與勞動部職安署南區職業安全衛生中心攜手啟動「114年度歲末春安聯合防災」，今天在「奇景光電樹谷二廠附屬棟幼兒園新建土建工程」辦理啟動儀式，除加強檢查督促事業單位落實法令規定外，也結合外界量能，委託專業機構針對小型建築工地辦理臨場輔導，協助中小型事業單位全面提升安全管理水平，監督民間建築工程安全品質，期許每一個工地都能成為「安全作業」的示範點，為勞工創造更安心的工作環境。

另奇景光電自地興建附設幼兒園，為員工提供優質育兒環境，工程施工單位華豐營造重視職業安全與結構品質，不僅建築設計提升耐震強度25%，採筏式基礎設計，搭配2.2公尺深基礎樑與直徑50公分、深9公尺的地質改良攪拌樁，增強承載力與穩定性，同時施工現場落實防墜措施，機具設備定期檢查，並要求作業人員接受職業安全教育並全程佩戴相關防護裝備。另於高風險區域設置警戒與隔離措施，專人監控作業，透過各項措施，確保施工安全。

王鑫基表示，自1月7日啟動春安檢查以來，迄今已處分約30件，裁處金額約新台幣150萬，停工15處，但處分不是目的，雇主能確實改善，預防職災發生才是重點。在此呼籲各事業單位和勞工朋友，在即將歡慶新年之際，務必打起十二萬分精神預防職災，從機械設備的定期檢查、安全措施的落實，到工地現場的風險控管，每一個細節都不能忽視，更不要因求快、求便而疏忽自己的安全，期望各界齊努力，守護蛇年勞工永安康。