春節前買年貨 斗六西市場3天管制車輛進出

今年春節將迎來9天連假，雲林縣自1月20日晚上開始至2月3日展開春安維護工作，雲林縣斗六警分局春節期間服務不打烊，民眾若有護鈔、舉家外出需加強巡邏等需求，都可向當地派出所登記，另外，斗六西市場春節前採購年貨人潮爆滿，將自1月26日至28日周邊交通管制，部分路段汽車將無法進入。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞昨晚兵分二路至各警分局春安慰問，感謝警察、義警、民防、義交、守望相助隊及志工等，在春節期間持續維護治安、交通安全的辛勞。

謝淑亞表示，今年有9天連續假期，民眾返鄉過節及舉家外出旅遊增多，各旅遊風景區、交流道、高鐵站、火車站、公車站及寺廟周邊人潮車潮大增，希望藉由強化春節前後期間的治安、交通及為民服務等各項措施，讓縣民都能平安快樂過好年。

斗六分局長黃念生表示，春節期間，警方服務不打烊，民眾若有護鈔、舉家外出需要加強巡邏等需求，都可向當地派出所登記，另外，該段期間也會嚴密勤務部署，強化犯罪偵防措施及打詐。