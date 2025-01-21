快訊

年終運勢大掃除！快丟辦公桌雜物 電腦螢幕放「這位置」運勢大開

情牽王柏傑3年爆分手！謝欣穎突發聲「你有什麼我值得去愛」疑洩心境

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

聽新聞
0:00 / 0:00

春節前買年貨 斗六西市場3天管制車輛進出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
斗六西市場春節前採購年貨人潮爆滿，將自1月26日至28日進行周邊交通管制，部分路段汽車將無法進入。記者陳雅玲／攝影
斗六西市場春節前採購年貨人潮爆滿，將自1月26日至28日進行周邊交通管制，部分路段汽車將無法進入。記者陳雅玲／攝影

今年春節將迎來9天連假，雲林縣自1月20日晚上開始至2月3日展開春安維護工作，雲林縣斗六警分局春節期間服務不打烊，民眾若有護鈔、舉家外出需加強巡邏等需求，都可向當地派出所登記，另外，斗六西市場春節前採購年貨人潮爆滿，將自1月26日至28日周邊交通管制，部分路段汽車將無法進入。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞昨晚兵分二路至各警分局春安慰問，感謝警察、義警、民防、義交、守望相助隊及志工等，在春節期間持續維護治安、交通安全的辛勞。

謝淑亞表示，今年有9天連續假期，民眾返鄉過節及舉家外出旅遊增多，各旅遊風景區、交流道、高鐵站、火車站、公車站及寺廟周邊人潮車潮大增，希望藉由強化春節前後期間的治安、交通及為民服務等各項措施，讓縣民都能平安快樂過好年。

斗六分局長黃念生表示，春節期間，警方服務不打烊，民眾若有護鈔、舉家外出需要加強巡邏等需求，都可向當地派出所登記，另外，該段期間也會嚴密勤務部署，強化犯罪偵防措施及打詐。

黃念生表示，斗六西市場在春節期間採購年貨人潮爆滿，周邊交通壅塞，今年將自1月26日至28日上午8時至下午4時周邊交通管制，部分路段汽車將無法進入。

斗六西市場春節前採購年貨人潮爆滿，將自1月26日至28日進行周邊交通管制，部分路段汽車將無法進入。記者陳雅玲／翻攝
斗六西市場春節前採購年貨人潮爆滿，將自1月26日至28日進行周邊交通管制，部分路段汽車將無法進入。記者陳雅玲／翻攝
斗六西市場春節前採購年貨人潮爆滿，將自1月26日至28日進行周邊交通管制，部分路段汽車將無法進入。記者陳雅玲／攝影
斗六西市場春節前採購年貨人潮爆滿，將自1月26日至28日進行周邊交通管制，部分路段汽車將無法進入。記者陳雅玲／攝影
今年春節將迎來9天連假，雲林縣自1月20日晚上開始至2月3日展開春安維護工作。記者陳雅玲／攝影
今年春節將迎來9天連假，雲林縣自1月20日晚上開始至2月3日展開春安維護工作。記者陳雅玲／攝影
今年春節將迎來9天連假，雲林縣自1月20日晚上開始至2月3日展開春安維護工作。記者陳雅玲／攝影
今年春節將迎來9天連假，雲林縣自1月20日晚上開始至2月3日展開春安維護工作。記者陳雅玲／攝影

斗六 春節 雲林

延伸閱讀

仁海宮、華泰名品城預估春節人超多 替代道路這樣走不塞

墾丁春節訂房率緩升 南二都住房旺、地震暫無影響

排排排…南門市場湧「貪食蛇」買年貨 店家還沒連假已補貨手軟

春節九天連假將至 醫師四點提醒避免春節症候群

相關新聞

春節前買年貨 斗六西市場3天管制車輛進出

今年春節將迎來9天連假，雲林縣自1月20日晚上開始至2月3日展開春安維護工作，雲林縣斗六警分局春節期間服務不打烊，民眾若...

提前通知司機要搭車！大台南公車「智慧等車」全面啟用

大台南公車「智慧等車」服務功能上線以來迄今已突破13萬使用人次，即日起再度擴大服務範圍，新增溪北地區黃、棕、橘幹支線，連...

因應採買年貨人潮 台南安南果菜市場1月25、26日交通管制

台南市安南區果菜市場是台南最大的市場，每逢農曆春節前夕均會湧入大批人、車潮採買年貨，台南市警三分局及市場管理處規畫於春節...

台南古蹟園區 即起毛小孩能入場

毛小孩是許多人家裡重要成員，外出時也會同行，台南市長黃偉哲昨宣布即日起開放南市各大古蹟、文化園區，讓毛孩與飼主共遊；市議...

虎尾建國2村整建 重現眷村記憶

國內唯一農村型的虎尾建國眷村，繼建國1村完成修護活化，中央和地方斥資8千多萬元再整建建國2村，昨首度亮相開放，包括紅磚眷...

春節專案勤務啟動 南警強調3大工作重點

再過1周即將迎來農曆新春過年假期，且21日開始為國中小各級學校寒假，台南市警察局今啟動全市同步擴大臨檢及加強重要節日安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。