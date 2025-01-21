提前通知司機要搭車！大台南公車「智慧等車」全面啟用

大台南公車「智慧等車」服務功能上線以來迄今已突破13萬使用人次，即日起再度擴大服務範圍，新增溪北地區黃、棕、橘幹支線，連同先前上線的紅、藍、綠線，已完成所有幹支線均開通服務，未來將逐步擴大至市區公車路線及站位，讓更多市民享受到「智慧等車」服務的便利性。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲大力推動智慧交通的應用，大台南公車「智慧等車」服務更是全國首創針對「等公車」提出的全方位整體解決方案，民眾利用大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤等3種方式，即可將訊號傳送到公車駕駛座旁的車機，通知司機下一站有民眾要上車，有效解決以往偶有過站不停問題，也減輕司機行車壓力。

王銘德指出，「智慧等車」去年6月起在70路、橘9、橘9-1等3條路線試辦大獲成功，隨即於12月在紅、藍、綠幹支線啟用，即日起再新增溪北地區黃、棕、橘幹支線，共計45條路線、1542處站位、48輛公車，本次新增完成後大台南公車六大幹支線皆可使用「智慧等車」服務功能，總計擴及93條路線、3457處站位、289輛公車，民眾可多加利用。

交通局說，民眾現可透過大台南公車APP，點選要搭乘的路線和所在站位，或是用手機掃瞄站牌上的「虛擬智慧站牌」QRcode，顯示當站所有路線的預估到達時間，再按下「我要上車」按鈕，系統即可透過公車車機通知司機下一站有民眾要上車。

另在APP和QRcode的智慧等車功能中，如果即將進站的下一個班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的朋友也可勾選，提早提醒司機預備服務。

公共運輸處處長吳俁之表示，智慧等車的功能可雙向通知司機和乘客，是為輔助提醒功能，公車進站時請乘客仍務必記得招手搭乘，更為可靠，未來亦將逐步擴增至本市市區公車路線及站位。