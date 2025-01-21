因應採買年貨人潮 台南安南果菜市場1月25、26日交通管制

台南市安南區果菜市場是台南最大的市場，每逢農曆春節前夕均會湧入大批人、車潮採買年貨，台南市警三分局及市場管理處規畫於春節連假本月25日(周六)及26日(周日)上午自7時起動員員警、民力並結合市場人員，就果菜市場及和順市場周邊道路實施交通管制、疏導。

市警三分局指出，安南果菜市場將疏導汽車自怡安路市場大門只進不出，離場則由市場後門（10米門）怡安路456巷側門右轉本原街或怡安路西側門右轉；另為改善果菜市場怡安路段周邊道路壅塞車潮，交通疏導管制措施如下：

一、 怡安路除果菜市場大門路口外，自北安路口起至怡安路516巷口（台塑加油站）間路段安全島缺口封閉，禁止汽機左轉及迴轉。

二、 本原街慶興宮前管制汽車進入怡安路456巷，車輛請改道長溪路。

三、 安中路1段698巷與702巷口管制汽車進入怡安路。

四、 怡安路東向西車潮自果菜市場大門回堵至北安路時，將管制汽車進入引導改道安中路。

此外，為因應怡中市地重劃，往年原佃郵局後方場外停車空間，現因施工已無提供停車位，因此，較往年停車位減少許多，市場管理處呼籲民眾分散採辦年貨，今年增加27日(周一)營業日，避免年前聚集大量人、車潮導致交通阻塞。