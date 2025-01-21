快訊

屢傳有人想買蘋果西打製造商卻談不成 竟與金雞母有關

趙少康曝莊競程地震後貼文：藍白亂搞國家 老天真的怒了

MiLB／李灝宇多項數據創生涯新高 記者點名：打滿賽季將兌現天賦

聽新聞
0:00 / 0:00

因應採買年貨人潮 台南安南果菜市場1月25、26日交通管制

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
為因應採買年貨人車潮，台南市警三分局及市場管理處於本月25日(周六)及26日(周日)上午自7時起就果菜市場及和順市場周邊道路實施交通管制、疏導。圖／讀者提供
為因應採買年貨人車潮，台南市警三分局及市場管理處於本月25日(周六)及26日(周日)上午自7時起就果菜市場及和順市場周邊道路實施交通管制、疏導。圖／讀者提供

台南市安南區果菜市場是台南最大的市場，每逢農曆春節前夕均會湧入大批人、車潮採買年貨，台南市警三分局及市場管理處規畫於春節連假本月25日(周六)及26日(周日)上午自7時起動員員警、民力並結合市場人員，就果菜市場及和順市場周邊道路實施交通管制、疏導。

市警三分局指出，安南果菜市場將疏導汽車自怡安路市場大門只進不出，離場則由市場後門（10米門）怡安路456巷側門右轉本原街或怡安路西側門右轉；另為改善果菜市場怡安路段周邊道路壅塞車潮，交通疏導管制措施如下：

一、 怡安路除果菜市場大門路口外，自北安路口起至怡安路516巷口（台塑加油站）間路段安全島缺口封閉，禁止汽機左轉及迴轉。

二、 本原街慶興宮前管制汽車進入怡安路456巷，車輛請改道長溪路。

三、 安中路1段698巷與702巷口管制汽車進入怡安路。

四、 怡安路東向西車潮自果菜市場大門回堵至北安路時，將管制汽車進入引導改道安中路。

此外，為因應怡中市地重劃，往年原佃郵局後方場外停車空間，現因施工已無提供停車位，因此，較往年停車位減少許多，市場管理處呼籲民眾分散採辦年貨，今年增加27日(周一)營業日，避免年前聚集大量人、車潮導致交通阻塞。

同時，分局提醒民眾，採買年貨別忘了遵守交通規則，切勿在市場周邊違規停車、並排停車，如天氣許可，騎乘機車採買停車時別忘了拔鑰匙；分局也將在果菜市場內增設「機動派出所」，有需求民眾可逕行前往，也可逕撥110報案。

安南果菜市場將疏導汽車自怡安路市場大門只進不出，離場則由市場後門（10米門）怡安路456巷側門右轉本原街或怡安路西側門右轉。圖／讀者提供
安南果菜市場將疏導汽車自怡安路市場大門只進不出，離場則由市場後門（10米門）怡安路456巷側門右轉本原街或怡安路西側門右轉。圖／讀者提供
台南市警三分局將在果菜市場內增設「機動派出所」，有需求民眾可逕行前往，也可逕撥110報案。圖／讀者提供
台南市警三分局將在果菜市場內增設「機動派出所」，有需求民眾可逕行前往，也可逕撥110報案。圖／讀者提供

交通管制 台南 年貨 車潮

延伸閱讀

俄式年貨展銷 瀋陽民眾熱捧

澎湖最大菜市場迎年貨人潮 馬公北辰市場點燈祈福

嘉縣抽驗118件春節應景食品 全數合格

五月天明在高雄免費開唱！陣容豪華 周邊交通管制加強

相關新聞

因應採買年貨人潮 台南安南果菜市場1月25、26日交通管制

台南市安南區果菜市場是台南最大的市場，每逢農曆春節前夕均會湧入大批人、車潮採買年貨，台南市警三分局及市場管理處規畫於春節...

台南古蹟園區 即起毛小孩能入場

毛小孩是許多人家裡重要成員，外出時也會同行，台南市長黃偉哲昨宣布即日起開放南市各大古蹟、文化園區，讓毛孩與飼主共遊；市議...

虎尾建國2村整建 重現眷村記憶

國內唯一農村型的虎尾建國眷村，繼建國1村完成修護活化，中央和地方斥資8千多萬元再整建建國2村，昨首度亮相開放，包括紅磚眷...

春節專案勤務啟動 南警強調3大工作重點

再過1周即將迎來農曆新春過年假期，且21日開始為國中小各級學校寒假，台南市警察局今啟動全市同步擴大臨檢及加強重要節日安全...

虎尾建國2村注入美學藝術 今天開箱任何角落怎麼拍都美

國內唯一的農村型的虎尾建國眷村，繼建國1村完成修護活化後，中央和地方斥資8千多萬元再攜手整建建國2村，今天首度開放亮相，...

雲林虎尾建國二村活化竣工 縣長張麗善走讀最完整農村型眷村

原本封閉幽暗的雲林縣建國二村，在中央與雲林縣府合作下重現眷村記憶，縣長張麗善今天走讀，並指示相關單位串連建國一、二村、新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。