春節專案勤務啟動 南警強調3大工作重點

再過1周即將迎來農曆新春過年假期，且21日開始為國中小各級學校寒假，台南市警察局今啟動全市同步擴大臨檢及加強重要節日安全維護工作，出動510名警力，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等3大主軸為重點，市長黃偉哲今晚也前往市警局第五分局視察出勤狀況。

市警局長林國清表示，「加強重要節日安全維護工作」專案即日起為期15天，工作主軸除針對治安平穩、交通順暢、民眾安心外，也會繼續打詐、緝毒、掃黑等目標，同時運用科技執法積極整合民間力量，為大台南的治安、交通把關。

黃偉哲則在會中肯定市警局對治安、交通的表現，且剛結束的幾場大型耶誕跨年系列活動，警察局也投入所有警、民力，各項安維工作警衛部署都相當周延萬全，讓任務均能圓滿達成；他強調，警方春節期間除積極打擊詐欺犯罪外，更要加強金融機構巡守及提供護鈔服務，全力做好防詐騙、防搶、防竊等工作。