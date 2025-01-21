虎尾建國2村整建 重現眷村記憶

國內唯一農村型的虎尾建國眷村，繼建國1村完成修護活化，中央和地方斥資8千多萬元再整建建國2村，昨首度亮相開放，包括紅磚眷戶、高聳的砲台水塔、巨樹參天、斷牆步道都透過美學設計改造，原本髒亂的治安死角煥然一新。

縣長張麗善帶領開箱，約4公頃的新園區，充滿歷史痕跡的傾圯磚牆，注入藝術元素後重新活過來，參天的老榕巨大氣根攀附在紅磚屋，把一戶戶老眷舍串接連成一體，與地標戰備水塔相互輝映，從野戰低絆網鑽進水塔的時光隧道，有著滿滿的戰地氣息，園區綠茵步道通達接應；許多人直呼「任一角落怎麼拍都美」。

縣府城鄉處長林長造說，建國2村透過藝術植入，包括活動中心以壁畫、模型重現眷村生態與活力，水塔則透過鋼構爬梯將成為探索空間、菜市場以竹構棚架象徵戰機飛行軌跡、林蔭大廳以鋼構樓梯結合舊遺構、曹宅則保留安全的遺構，整座眷村重現生機，延續著眷村故事，成為居民生活休閒的場域。

虎尾建國眷村是空軍眷村卻擁有農村聚落紋理，1村和2村相距不到1公里，2006年遷村荒廢。縣府文觀處長陳璧君表示，建國1村已修復6、7成，許多年輕創業者、文創商家進駐，也吸引不少遊客，未來2村將針對其中建築群展開調研，同時與在地文史團體、居民溝通，再依建築物不同的文資強度，展開修復活化，成為文化觀光亮點，近期會舉辦眷戶回娘家，找回過往記憶。