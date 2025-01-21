聽新聞
0:00 / 0:00
台南古蹟園區 即起毛小孩能入場
毛小孩是許多人家裡重要成員，外出時也會同行，台南市長黃偉哲昨宣布即日起開放南市各大古蹟、文化園區，讓毛孩與飼主共遊；市議員沈震東則呼籲，同步調整古蹟歷史建築管理維護要點等法規，訂出一致規範。
文化局表示，目前文化局轄下收費的古蹟景點與文化園區，推出首波寵物友善措施，飼主只要備妥寵物推車、提籃或背包方式，並遵守各景點寵物不落地及其他相關規定，就能與毛孩一同遊玩，同時提醒飼主要備妥自家毛孩所需使用的清潔等用品，未來將持續規畫友善措施。
台南為文化古都，但以往古蹟園區未明確公告開放寵物入內，5年前山上水道博物館開放寵物友善政策，並領養犬隻「園長」成為水道博物館「代言人」獲遊客好評，近期赤崁東街日式宿舍也邀寵物咖啡廳業者「角落有貓」進駐，吸引許多愛貓人士，文化局今年再將寵物友善政策推廣到古蹟園區。
此外，市府以吉祥物「巷仔Niau」呼應寵物友善政策，開發5款巷仔Niau公仔，在春節期間化身招財貓，會在12個園區景點上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言