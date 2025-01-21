快訊

台南楠西區地震災情嚴重 黃偉哲宣布停止上班上課

聽新聞
0:00 / 0:00

台南古蹟園區 即起毛小孩能入場

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市政府昨宣布開放毛孩與飼主同遊各大古蹟、文化園區，許多飼主得知後相當開心。記者萬于甄／攝影
台南市政府昨宣布開放毛孩與飼主同遊各大古蹟、文化園區，許多飼主得知後相當開心。記者萬于甄／攝影

毛小孩是許多人家裡重要成員，外出時也會同行，台南市長黃偉哲昨宣布即日起開放南市各大古蹟、文化園區，讓毛孩與飼主共遊；市議員沈震東則呼籲，同步調整古蹟歷史建築管理維護要點等法規，訂出一致規範。

文化局表示，目前文化局轄下收費的古蹟景點與文化園區，推出首波寵物友善措施，飼主只要備妥寵物推車、提籃或背包方式，並遵守各景點寵物不落地及其他相關規定，就能與毛孩一同遊玩，同時提醒飼主要備妥自家毛孩所需使用的清潔等用品，未來將持續規畫友善措施。

台南為文化古都，但以往古蹟園區未明確公告開放寵物入內，5年前山上水道博物館開放寵物友善政策，並領養犬隻「園長」成為水道博物館「代言人」獲遊客好評，近期赤崁東街日式宿舍也邀寵物咖啡廳業者「角落有貓」進駐，吸引許多愛貓人士，文化局今年再將寵物友善政策推廣到古蹟園區。

此外，市府以吉祥物「巷仔Niau」呼應寵物友善政策，開發5款巷仔Niau公仔，在春節期間化身招財貓，會在12個園區景點上市。

古蹟 寵物 文化局

延伸閱讀

台南推行春必遊景點 巷仔Niau家族回歸展出

響應寵物友善政策 台南今起開放毛孩推車共遊古蹟

網紅直播「將狗綁嘴洗澡」害死毛小孩 陳喬恩痛心：親眼看到一場謀殺案

高雄武德殿101歲祈願祭 神社規格祭儀日本也罕見

相關新聞

虎尾建國2村整建 重現眷村記憶

國內唯一農村型的虎尾建國眷村，繼建國1村完成修護活化，中央和地方斥資8千多萬元再整建建國2村，昨首度亮相開放，包括紅磚眷...

台南古蹟園區 即起毛小孩能入場

毛小孩是許多人家裡重要成員，外出時也會同行，台南市長黃偉哲昨宣布即日起開放南市各大古蹟、文化園區，讓毛孩與飼主共遊；市議...

春節專案勤務啟動 南警強調3大工作重點

再過1周即將迎來農曆新春過年假期，且21日開始為國中小各級學校寒假，台南市警察局今啟動全市同步擴大臨檢及加強重要節日安全...

虎尾建國2村注入美學藝術 今天開箱任何角落怎麼拍都美

國內唯一的農村型的虎尾建國眷村，繼建國1村完成修護活化後，中央和地方斥資8千多萬元再攜手整建建國2村，今天首度開放亮相，...

雲林虎尾建國二村活化竣工 縣長張麗善走讀最完整農村型眷村

原本封閉幽暗的雲林縣建國二村，在中央與雲林縣府合作下重現眷村記憶，縣長張麗善今天走讀，並指示相關單位串連建國一、二村、新...

嘉義火車站前路樹戳眼、地下道積水 市府派員改善

嘉義火車站前廣場綠化植栽部分枝葉下垂剛好落在旅客面前，還有旅客不注意險遭戳眼；今天地下道大掃除，卻造成大片積水；市府獲知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。