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虎尾建國2村注入美學藝術 今天開箱任何角落怎麼拍都美

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
村內舊活動中心增層紅磚拱門，很有時空穿透感。記者蔡維斌／攝影
村內舊活動中心增層紅磚拱門，很有時空穿透感。記者蔡維斌／攝影

國內唯一的農村型的虎尾建國眷村，繼建國1村完成修護活化後，中央和地方斥資8千多萬元再攜手整建建國2村，今天首度開放亮相，紅磚眷戶、高聳的砲台水塔、巨樹參天及斷牆步道，注入美學設計，原本髒亂的眷村煥然一新，每個角落每麼拍都美，是春節「走村」首選。

虎尾建國眷村，記錄著日治、民初不同時期的歷史軌跡與記憶，雖是空軍眷村，卻擁有農村聚落紋理，1村和2村相距不到1公里，2006年遷村，荒廢髒亂成為治安死角。如今1村已完工開放，前年縣府再向國土署爭取2期計畫獲補助7150萬元，縣府自籌1327萬元，動工整建，去年底完工。

雲林縣長張麗善今天帶領開箱，約4公頃的新園區呈現眼前，充滿歷史痕跡的傾圯磚牆、注入藝術元素後，重新活過來，參天的老榕巨大氣根攀附在紅磚屋，把一戶戶老眷舍串接連成一體，與地標戰備水塔相互揮映，從野戰地絆網鑽進水塔的時光墜道，有著滿滿的戰地氣息，園區綠茵步道通達接應，每個人直呼美到不行，任一角落怎麼拍都美。

張麗善說，眷村再造以創造眷村特色為亮點，在虎尾眷村再造協會等地方文史團體協助下，環境清疏，重建眷村人文場景與歷史文化。水塔、活動中心、菜市場、林蔭大廳、曹宅等特色建築物，透過藝術家「保留廢墟美學」手法，重現眷村記憶與生命。

城鄉處長林長造指出，2村透過藝術植入包括活動中心透過壁畫及模型重現眷村生態與活力；水塔透過鋼構爬梯將成為探索空間；菜市場以竹構棚架象徵戰機飛行軌跡；林蔭大廳以鋼構樓梯結合舊遺構；曹宅則保留安全的遺構，整座眷村重現生機，延續著眷村故事，成為居民生活休閒場域。

文觀處長陳璧君表示，建國一村已修復6、7成，許多年輕創業者、文創商家進駐，開放後吸引不少遊客參訪，帶動觀光商機，未來2村將針對其中建築群展開調研，同時與在地文史團體、居民溝通，再依建築物不同的文資強度，展開修復活化，成為文化觀光亮點，近期會舉辦眷戶回娘家，找回過往記憶。

斑剝的牆面彩繪空軍保家衛國的歷史影跡。記者蔡維斌／攝影
斑剝的牆面彩繪空軍保家衛國的歷史影跡。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天為完成改建的虎尾建國2村開箱，聽取建築師說明每棟建築的特色。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天為完成改建的虎尾建國2村開箱，聽取建築師說明每棟建築的特色。記者蔡維斌／攝影
老建築保有舊紋理，注入美學設計，重新活起來。記者蔡維斌／攝影
老建築保有舊紋理，注入美學設計，重新活起來。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國2村完成整建，趕在過年前開放，園區每個角落怎麼拍都美，是春節「走村」首選。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國2村完成整建，趕在過年前開放，園區每個角落怎麼拍都美，是春節「走村」首選。記者蔡維斌／攝影
園區步道接應貫穿，邊散步邊欣賞老建築之美。記者蔡維斌／攝影
園區步道接應貫穿，邊散步邊欣賞老建築之美。記者蔡維斌／攝影
舊建築內老照片細說早年眷村生活與人文。記者蔡維斌／攝影
舊建築內老照片細說早年眷村生活與人文。記者蔡維斌／攝影
建國2村地標戰備水塔，座落在巨大老榕群裡，別具特色。記者蔡維斌／攝影
建國2村地標戰備水塔，座落在巨大老榕群裡，別具特色。記者蔡維斌／攝影
綠蔭步道屋瓦層層疊疊，別具層次感。記者蔡維斌／攝影
綠蔭步道屋瓦層層疊疊，別具層次感。記者蔡維斌／攝影
青天白日滿地紅的水槽，留有眷村歷史痕跡。記者蔡維斌／攝影
青天白日滿地紅的水槽，留有眷村歷史痕跡。記者蔡維斌／攝影

建築 眷村

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