雲林虎尾建國二村活化竣工 縣長張麗善走讀最完整農村型眷村

原本封閉幽暗的雲林縣建國二村，在中央與雲林縣府合作下重現眷村記憶，縣長張麗善今天走讀，並指示相關單位串連建國一、二村、新舊城區，打造文化觀光完整軸帶。

雲林縣政府爭取中央新台幣5200萬元經費，前年底啟動建國二村計畫「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫（二期）」，活化二村空間，日前竣工，原本封閉幽暗的建國二村成熱門打卡景點，張麗善等人今天在建築師甘明遠帶領下走讀眷村。

張麗善表示，虎尾建國眷村是全國保留最完整農村型眷村，其中建國二村自2006年最後一戶住戶搬離後，即因無人居住，園區幽暗，成為治安死角；中央與地方辦理「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」，工程去年底完工，虎尾眷村再造協會舉辦「破冰行動計畫」，邀請家扶中心學童體驗攀樹活動，成為當地新亮點。

張麗善指出，建國眷村整理再造計畫，以創造眷村特色為亮點，在虎尾眷村再造協會等地方文史團體協助下，透過環境清疏重現眷村人文場景與歷史文化，包括水塔、活動中心、菜市場、林蔭大廳等特色建築物，透過藝術家用「保留廢墟美學」理念，重現眷村記憶。

張麗善指示城鄉、文觀處加速帶動園區活化，串連建國一、二村、新舊城區，打造文化、觀光完整軸帶。

雲林縣府城鄉發展處長林長造說，建國二村透過藝術植入方式，整理老空間，例如活動中心透過壁畫及模型展現生態活力與眷村記憶；磚造水塔以編織網與鋼構爬梯成為探索空間；菜市場以竹構棚架象徵戰機飛行軌跡，林蔭大廳以鋼構樓梯結合舊遺構，讓建國二村重現生機，成為居民生活休閒場域，延續眷村故事。

文觀處將針對建國二村場域中20棟建築群及設施展開修復及再利用計畫，根據各建築物不同維護層級，同時與在地文史團體、居民溝通，展開修復再利用與管理規劃。