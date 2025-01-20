嘉義火車站前路樹戳眼、地下道積水 市府派員改善
嘉義火車站前廣場綠化植栽部分枝葉下垂剛好落在旅客面前，還有旅客不注意險遭戳眼；今天地下道大掃除，卻造成大片積水；市府獲知後都已派員緊急處理。
嘉義市火車站廣場改造有成，榮獲2023台灣光環境獎、第11屆台灣景觀大獎佳作、2024致敬城鄉魅力大賞佳作肯定，去年新北市政府城鄉發展局還來汲取廣場改造經驗。
但近來站前廣場植栽枝葉下垂位置剛好在一般成人面前，不少旅客低頭躲避，還有沒注意的旅客險遭戳傷眼睛。市府交通處表示，已要求廠商修剪枝葉避免意外發生。
站前地下道今天進行大掃除，清理過後，地下道積水片片，原在地下道的遊民到外面曬暖陽，經過地下道的旅客看到地上的積水一度以為是水管爆裂，邊走邊閃避積水。
市府表示，地下道積水係因環保局上午進行清潔維護及洗地板，因水未刮乾淨造成地面積水，已派員擺設警示設施提醒用路人注意。
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