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奇美實業、大亞環保等企業與宗教界響應送暖 捐助台南仁德數千弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美實業、大亞環保等企業與宗教界捐助台南仁德數千弱勢。記者周宗禎／攝影
奇美實業、大亞環保等企業與宗教界捐助台南仁德數千弱勢。記者周宗禎／攝影

春節將到來，台南仁德區公所收到奇美實業3000多份愛心雞湯、大亞環保企業捐贈75份組合愛心年菜與各界捐贈物資，今明兩天陸續發放給弱勢與獨居老人、低收入、邊緣戶。

仁德區公所今明兩天在運動公園發放年菜給全區弱勢戶，並由里幹事及替代役宅送年菜及暖暖包給獨居長輩。區長黃素美及里長們代表一同感謝企業團體的善心義舉。

區公所還安排長照諮詢服務及義剪，衛生所的打擊結核肺保健康X光檢查衛教宣導，公所備有「大師揮毫的春聯」贈送，要讓大家平安健康過好年。

區公所表示，儘管物價上漲，在地愛心企業堅持延續往年捐贈，為弱勢家庭圍爐加菜，得以在新春年節將溫暖吃進嘴裡、暖在心裡。

區公所說，響應歲末送暖公益單位除了奇美實業、大亞環保企業，還有樂活社會福利慈善事業基金會安排義剪及長照諮詢服務弱勢戶、長園綜合長照機構在太子里辦發放邊緣戶紅包物資、仁德朱天府發放救濟物資予後壁里上崙里新田里低收入戶、台灣華山聖光慈善會捐贈低收入戶紅包及物資、仁德聖寧宮發放物資禮券給仁德里仁義里中低收入戶。

奇美實業、大亞環保等企業與宗教界捐助台南仁德數千弱勢。記者周宗禎／攝影
奇美實業、大亞環保等企業與宗教界捐助台南仁德數千弱勢。記者周宗禎／攝影
奇美實業、大亞環保等企業與宗教界捐助台南仁德數千弱勢。記者周宗禎／攝影
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奇美實業、大亞環保等企業與宗教界捐助台南仁德數千弱勢。記者周宗禎／攝影
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奇美實業、大亞環保等企業與宗教界捐助台南仁德數千弱勢。記者周宗禎／攝影
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奇美實業、大亞環保等企業與宗教界捐助台南仁德數千弱勢。記者周宗禎／攝影

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