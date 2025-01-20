嘉縣春節關懷訪視 送上保暖物品讓獨居長輩暖心暖身

嘉縣113年度列冊獨居老人1706名，各鄉鎮市公所成立「關懷獨居老人志工隊」進行關懷訪視；社會局表示，近日低溫更啟動「春節關懷訪視」專案，贈送保暖物品給獨居長輩好過年。

嘉義縣長翁章梁今天前往鹿草鄉關懷陳姓獨居長輩家中，送上保暖衣物、幫忙貼春聯，祝福長輩健康平安，呼籲社會各界一起關懷弱勢民眾；鹿草鄉長嚴珮瑜也到場送暖。

翁章梁接受媒體聯訪表示，感謝全縣500多名幫助獨居老人志工，不畏寒冬訪視長輩。

翁章梁說，針對獨居老人，社會局與鄉鎮市公所除了由志工每日問安、訪視、送餐，也會視實際情況安排長照；在寒冷日子，也贈送保暖物品，讓長輩平安過冬。

社會局表示，各公所已啟動年節前「春節關懷訪視」專案，準備圍脖、毛襪等保暖衣物，在春節前分送列冊關懷獨居長輩保暖，並於天然災害、極端氣候、連假期間前加強關懷。