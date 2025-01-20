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嘉市府新設「楔型」標線長輩霧煞煞 視覺落差不習慣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市府於經國新城規畫首處高齡及行人友善示範區，當中楔型標線，會讓視覺上以為車道縮減，不自覺降低行車速度。記者李宗祐／攝影
嘉義市府於經國新城規畫首處高齡及行人友善示範區，當中楔型標線，會讓視覺上以為車道縮減，不自覺降低行車速度。記者李宗祐／攝影

嘉義市府去年於經國新城規畫首處高齡及行人友善示範區，透過新設號誌、標線降低交通事故，不過，少見的楔形標線，令長輩看得霧煞煞，因不熟悉標線騎機車與汽車發生擦撞送醫，怪罪標線。里長表示，會再加強宣導。

市府為提升嘉義市高齡化族群、視障者、學童及行人安全，規畫經國新城社區為第1處高齡及行人友善示範區，透過新設號誌（兼行人號誌）、視覺化減速標線（以下稱楔型標線）、新設行穿線、視障引導標線、岔路標誌、退縮行穿線、設置交通寧靜區、速限「30」標字等交通設施，有效管制車流，降低經國新城交通事故，提升高齡化族群、視障者、學童及行人交通安全。

去年11月底將設施標線等完工，市府早於9月底即召開里長說明宣導，但近來傳有長輩仍對於標誌標線不適應，尤其是少見的楔型標線，令長輩看得霧煞煞，孫姓民眾指出，長輩看到不熟悉標線直接反應是要閃避，隔壁的80多歲阿嬤就因不習慣，騎機車與汽車發生擦撞送醫，阿嬤怪罪這標線讓她發生事故。

里長表示，雖然當時有參加說明會，但是標線、標誌還沒有畫出來，宣導上有困難，確實有長輩反應看不懂少見的楔型標線，會持續加強宣導。

市府交通處表示，新設楔型標線之路口，藉由視覺感受車道縮減，在經國新城是首次畫設；嘉市首座「楔型標線」在芳安路道路南興國中大門口前，畫設後反應良好，因此才會於經國新城規畫。

嘉義市府於經國新城規畫首處高齡及行人友善示範區，新的楔型標線，在路口與斑馬線交錯，令長輩看得霧煞煞。記者李宗祐／攝影
嘉義市府於經國新城規畫首處高齡及行人友善示範區，新的楔型標線，在路口與斑馬線交錯，令長輩看得霧煞煞。記者李宗祐／攝影
嘉義市府於經國新城規畫首處高齡及行人友善示範區，新的楔型標線與斑馬線交錯，讓長輩感到錯亂。記者李宗祐／攝影
嘉義市府於經國新城規畫首處高齡及行人友善示範區，新的楔型標線與斑馬線交錯，讓長輩感到錯亂。記者李宗祐／攝影
嘉義市府於經國新城規畫新的楔型標線，在路口與斑馬線交錯，令長輩看得霧煞煞，里長持續宣導。記者李宗祐／攝影
嘉義市府於經國新城規畫新的楔型標線，在路口與斑馬線交錯，令長輩看得霧煞煞，里長持續宣導。記者李宗祐／攝影

交通事故 行人 長輩

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