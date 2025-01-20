嘉市府新設「楔型」標線長輩霧煞煞 視覺落差不習慣
嘉義市府去年於經國新城規畫首處高齡及行人友善示範區，透過新設號誌、標線降低交通事故，不過，少見的楔形標線，令長輩看得霧煞煞，因不熟悉標線騎機車與汽車發生擦撞送醫，怪罪標線。里長表示，會再加強宣導。
市府為提升嘉義市高齡化族群、視障者、學童及行人安全，規畫經國新城社區為第1處高齡及行人友善示範區，透過新設號誌（兼行人號誌）、視覺化減速標線（以下稱楔型標線）、新設行穿線、視障引導標線、岔路標誌、退縮行穿線、設置交通寧靜區、速限「30」標字等交通設施，有效管制車流，降低經國新城交通事故，提升高齡化族群、視障者、學童及行人交通安全。
去年11月底將設施標線等完工，市府早於9月底即召開里長說明宣導，但近來傳有長輩仍對於標誌標線不適應，尤其是少見的楔型標線，令長輩看得霧煞煞，孫姓民眾指出，長輩看到不熟悉標線直接反應是要閃避，隔壁的80多歲阿嬤就因不習慣，騎機車與汽車發生擦撞送醫，阿嬤怪罪這標線讓她發生事故。
里長表示，雖然當時有參加說明會，但是標線、標誌還沒有畫出來，宣導上有困難，確實有長輩反應看不懂少見的楔型標線，會持續加強宣導。
市府交通處表示，新設楔型標線之路口，藉由視覺感受車道縮減，在經國新城是首次畫設；嘉市首座「楔型標線」在芳安路道路南興國中大門口前，畫設後反應良好，因此才會於經國新城規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言