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復航喊卡後...台南機場「一線」難求 民代籲觀光發展要突破現況

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南機場原訂去年12月由越捷航空執行「台南-胡志明市」航線復航，後因越捷航空與立榮地勤因合約內容及期限等問題沒有達成共識，復航計畫臨時喊卡，至今無進展，更讓台南機場「一線」難求，市議員陳怡珍呼籲，市府及觀旅局應積極爭取「台南至胡志明市」國際航線復航，期盼能早日傳來好消息，改善市民及旅客出行需求。圖／南市府提供
台南機場原訂去年12月由越捷航空執行「台南-胡志明市」航線復航，後因越捷航空與立榮地勤因合約內容及期限等問題沒有達成共識，復航計畫臨時喊卡，至今無進展，更讓台南機場「一線」難求，市議員陳怡珍呼籲，市府及觀旅局應積極爭取「台南至胡志明市」國際航線復航，期盼能早日傳來好消息，改善市民及旅客出行需求。圖／南市府提供

高雄小港國際機場今年度航線穩定增加，1月份更預計新增5條航線，讓南部旅客喜出望外，而鄰近的台南機場原訂去年12月要由越捷航空執行「台南-胡志明市」航線復航，後因越捷航空與立榮地勤因合約內容及期限等問題沒有達成共識，不僅讓復航計畫臨時喊卡，至今無進展，更讓台南機場「一線」難求。

台南機場2011年核定開放國際航班，曾有固定航班往返武漢、香港、日本大阪、越南胡志明市等城市，但2020年受疫情影響陸續停飛，疫情後近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班航線進駐台南機場。

市議員陳怡珍表示，疫情後威觀光逐步復甦，但台南市觀光發展卻僅侷限在國內，國際市場發展有限，一樣是6都直轄市，台南應更加努力突破現況，尤其，「台南-胡志明市」航線對於許多台商及越南籍新住民返鄉至關重要。

她強調，台南機場是雲嘉南地區最大的機場，旅客目前卻需先飛台北、台中或高雄再轉乘至台南，不僅增加交通成本，還造成極大的不便，呼籲台南市政府及觀旅局應積極爭取「台南至胡志明市」國際航線復航，也期盼能早日傳來好消息，改善市民及旅客的出行需求。

對此，南市觀旅局表示，國際航線、航權、檢疫及出入境主管機關屬於中央事務，但南市府已積極協請交通部邀集民航局、華航、虎航、長榮及星宇等國籍航空，以及外籍航空越捷等公司，積極推動開拓台南國際航線，預計農曆年後會在積極爭取越捷航線到台南。

台南機場 胡志明市 航線

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